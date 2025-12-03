Com direito a lei do ex, Sport é dominado e perde para o Bahia em Salvador
Rubro-negro contou com boa partida de Caíque França para não ser goleado fora de casa
Em clássico nordestino realizado na noite desta quarta-feira (3), o Sport acumulou a 10ª derrota consecutiva no Brasileirão. Em visita ao Bahia, na Arena Fonte Nova, o Leão foi presa fácil e foi superado por 2x0, com direito a lei do ex, pela penúltima rodada da competição nacional. Os gols do time tricolor foram anotados por Rodrigo Nestor e Luciano Juba.
O resultado levou os baianos aos 60 pontos, indo ao sexto lugar de forma momentânea. O Rubro-negro, por sua vez, segue estacionado nos 17 pontos e agora já não pode mais superar a campanha do Náutico de 2013, quando o Timbu somou 20 pontos. Até então, esta era a pior marca de um pernambucano nos pontos corridos. Para igualar o rival, ao menos em pontos, o Sport terá que vencer o Grêmio, na última rodada, na Ilha do Retiro.
O jogo
O primeiro tempo em Salvador terminou com triunfo parcial para os donos da casa, mas o destaque foi um jogador rubro-negro: Caíque França. Atualmente reserva, o goleiro viu Gabriel sentir um desconforto no joelho direito ao longo da semana e foi titular na Fonte Nova. Em jogo de ataque contra defesa, o arqueiro fez pelo menos seis grandes intervenções para evitar uma goleada nos 45 minutos iniciais.
Das 20 tentativas tricolores, 11 foram na direção da meta leonina. A única que passou por Caíque aconteceu aos 39 minutos, um minuto depois dele fazer duas grandes defesas em sequência em chutes de Acevedo. Rodrigo Nestor tabelou com Ademir, fez o giro dentro da área e acertou o ângulo direito do goleiro, que ainda tocou na bola, para fazer 1x0.
A vantagem baiana esteve perto de ficar maior, quando aos 46 minutos o árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou pênalti de Igor Cariús sobre Ademir. Em cobrança realizada três minutos mais tarde, Willian José chutou no canto direito, mas parou em grande no nome rubro-negro da primeira parte da partida.
Lei do ex
Com o resultado positivo encaminhado, o Bahia voltou para o segundo tempo buscando ser mais assertivo nas oportunidades construídas. Não à toa, na primeira boa chegada, o time de Rogério Ceni ampliou o placar, aos oito minutos. E com direito a lei do ex. Luciano Juba recebeu na intermediária, levou para a esquerda e acertou bela finalização de fora da área para vencer Caíque França.
Sem forças para qualquer reação, o Sport seguia assistindo ao Bahia acumular chances. Caíque França voltou a aparecer bem em chutes de Ademir e tentativa de cruzamento de Everton Ribeiro. Em última boa jogada construída, Ademir ficou no quase em finalização que buscou o ângulo direito leonino.
Ficha do jogo
Bahia 2
Ronaldo; Santiago Arias, Kanu, Santiago Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir, Erick Pulga (Tiago) e Willian José (Ruan Pablo). Técnico: Rogério Ceni.
Sport 0
Caíque França; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Lucas Kal e Luan Cândido; Rivera, Adriel (Pedro Augusto) e Lucas Lima (Gonçalo Paciência); Matheusinho (Chrystian Barletta), Igor Cariús (Ramon Menezes) e Romarinho. Técnico: César Lucena.
Local: Arena Fonte Nova (Salvador/BA)
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Gizeli Casaril (SC)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Gols: Rodrigo Nestor, aos 39' do 1T; Luciano Juba, aos 8' do 2T (BAH)
Cartões amarelos: Lucas Lima, Rivera (SPT); Santiago Ramos Mingo (BAH)