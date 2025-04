Sport: Barletta comenta dificuldade para digerir jogo com Palmeiras, mas garante foco no Vasco

A- A+

Autor do gol da derrota do Sport para o Palmeiras, por 2x1, no último domingo (6), na Ilha do Retiro, o atacante Chrystian Barletta não escondeu a chateação com o erro da arbitragem que culminou na vitória alviverde.

Conforme o jogador, o ponto perdido pode fazer falta para as pretensões rubro-negras durante a disputa da Série A. "Desde o jogo a gente pensa naquilo, ficamos bem chateados, principalmente depois de ouvir o áudio do VAR. A gente fica triste, porque interferiu no resultado e interfere na nossa competição, porque seria um ponto importante diante de uma equipe que é difícil jogar". salientou.

"Tem que tomar algumas medidas cabíveis que façam sentido. O clube manda ofício para a CBF, faz tudo, faz nota, mas no fim de tudo os três pontos estão com eles. A gente já viu isso várias vezes, principalmente contra clubes do Nordeste. Temos que nos unir nesta questão", seguiu o camisa 30.

Apesar de toda chateação com o pênalti mal marcado a favor dos paulistas, o atacante garantiu que o grupo rubro-negro já está focado no próximo compromisso do clube. No sábado (12), o Leão vai ao Rio de Janeiro, onde visita o Vasco, às 21h, em São Januário, pela terceira rodada.

"Estamos trabalhando forte para este jogo com o Vasco. Viramos a chave, pois jogo fora de casa na Série A é sempre muito difícil. Mas nós vamos do mesmo jeito que fomos para outros jogos: procurando ter a bola, tentando propor o jogo. Tem tudo para ser um jogo bom, estamos trabalhando para chegar forte", relatou Barletta.

