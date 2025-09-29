Seg, 29 de Setembro

Sport

Sport bate recorde de vendas com nova camisa em homenagem ao Recife

Modelo especial se aproxima das 10 mil unidades vendidas em menos de dez dias; clube amplia pontos de venda para atender à demanda da torcida

Nova camisa tem se tornado um sucesso de vendasNova camisa tem se tornado um sucesso de vendas - Foto: Paulo Paiva/Sport Club do Recife

O Sport Club do Recife comemora o sucesso expressivo do lançamento da nova camisa em homenagem à cidade do Recife. Em pouco mais de uma semana após o início das vendas, o clube já se aproxima da marca de 10 mil unidades comercializadas, demonstrando a força e o engajamento da torcida rubro-negra.

Estreia impulsiona procura pelo novo uniforme

A estreia da camisa ocorreu durante a partida contra o Corinthians. Ainda antes do jogo, as lojas oficiais do clube já registravam estoques reduzidos, reflexo da grande procura dos torcedores. Após a vitória sobre a equipe paulista, o ritmo de vendas se intensificou, consolidando o uniforme como um dos mais procurados dos últimos anos.

Alta demanda leva clube a ampliar canais de venda

Com a demanda acima do esperado, o Sport decidiu antecipar a liberação da camisa para outras lojas de material esportivo da capital pernambucana, além das suas unidades oficiais. A medida visa facilitar o acesso dos torcedores ao novo modelo e descentralizar as vendas. O desempenho do e-commerce também surpreendeu: as vendas online superaram em mais de 60% a projeção inicial para o período.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nova remessa será disponibilizada em breve

Para atender à alta procura, uma nova remessa de camisas já foi solicitada e deve chegar às lojas oficiais nos próximos dias. Enquanto isso, os torcedores seguem comprando pelo site do clube, reforçando o vínculo entre o Sport, sua torcida e a cidade do Recife, homenageada no design do uniforme.

 

