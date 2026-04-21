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futebol "Terão de suar sangue para ganhar do Sport na Ilha", diz Benevenuto Zagueiro do Sport também ressaltou a importância da semana livre de compromissos para preparar o elenco de olho na partida contra o Novorizontino

O Sport ainda não venceu em casa na Série B do Campeonato Brasileiro, acumulando empates diante de Vila Nova e Avaí. O que significa, olhando para o copo meio cheio, que também não perdeu. É por esse lado que o zagueiro Benevenuto prefere focar às vésperas do confronto dos rubro-negros perante o Novorizontino, sábado (26), na Ilha do Retiro.

“Ficamos felizes de jogar na Ilha, com o apoio do nosso torcedor. Sabemos da nossa força. Toda equipe que for jogar contra o Sport aqui vai ter de suar sangue para ganhar da gente. Esperamos que o torcedor encha o estádio. Vamos apresentar com certeza um bom futebol”, afirmou.

Folga

Sem compromissos no meio da semana, o Sport ganhou mais dias para recuperar os atletas desgastados fisicamente e preparar a equipe sob o comando técnico Márcio Goiano. Tempo fundamental para aprimorar o trabalho do time, avaliou o defensor.

“Teremos uma semana cheia para Márcio implementar o que deseja. Nós temos de dar todo o apoio. Ele é um cara inteligente e vai tirar o máximo da gente durante esta semana”, apontou.

Antes das movimentações do dia, inclusive, os jogadores passaram por uma bateria de exames. Na sequência, o grupo participou de atividades na academia e treinamento com bola no gramado.

O treino do dia abordou a valência da força, mesclando atividades táticas e técnicas. No campo principal do Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, o elenco foi dividido em dois grupos, um em cada metade do gramado.

De um lado, movimentações de balanço defensivo, trabalhando a ideia de fechamento de linhas de passes. Do outro, uma atividade de aprimoramento físico dos atletas, com foco nos princípios de aceleração e desaceleração.

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