A- A+

Sport Sport vai ampliar uso da biometria facial, na Ilha do Retiro, contra o Maguary Diante do Fortaleza, a Arquibancada do Placar já contou com a obrigatoriedade para ter acesso ao estádio

Após as confusões que tomaram conta das ruas do Recife antes do Clássico das Multidões, no último sábado (1º), o Sport tem corrido para ampliar a implementação da biometria facial na Ilha do Retiro.

Nesta quarta-feira (5), o clube informou que na próxima partida, neste sábado (8), contra o Maguary, pelo Pernambucano, o cadastramento da biometria facial será ampliado para os setores das Sociais, Cadeiras Central, Cadeiras Ampliação e Assento Especial.

Na partida contra o Fortaleza, o setor da Arquibancada do Placar já contou com obrigatoriedade para ter acesso ao estádio. A ideia da diretoria é ter a tecnologia em todo estádio no Clássico dos Clássicos, diante do Náutico, no próximo dia 15.

Segundo o Sport, no intuito de facilitar o processo de cadastramento, a Secretaria Social do clube, na Ilha do Retiro, estará realizando atendimento presencial e cadastrando os torcedores na quinta-feira (6) e sexta-feira (7) das 8h às 17h; e no sábado (8) das 8h às 13h.

Além disso, o cadastramento também pode ser realizado de forma online seguindo o passo a passo a seguir:

1. Acesse o site de sócio do Sport Club do Recife.

2. Realize o login com suas credenciais.

3. Clique no seu usuário para acessar o menu.

4. Selecione a opção “Cadastrar seu status facial”.

5. Siga as instruções para capturar sua foto.

6. Escolha um documento para validação.

7. Finalize o processo e aguarde a confirmação do cadastro.

Na última segunda-feira (3), o Tribunal e Justiça de Pernambuco (TJPE), através do desembargador Fernando Cerqueira, derrubou a liminar do Governo do Estado que decretava que Sport e Santa Cruz disputassem os próximos cinco jogos sem torcida.

Entre as condições para a liberação de público, no entanto, ficou definido que a partir de 1º de março de 2025, "as agremiações desportivas devem implementar, na entrada dos estádios, públicos ou privados, o reconhecimento facial e a biometria de todos os torcedores, bem como adotar câmeras de vídeo para o monitoramento dos frequentadores, sob pena de multa de R$ 100.000,00 por evento desportivo".

Veja também