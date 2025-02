A- A+

Segurança Sport finaliza instalação de biometria facial na Ilha do Retiro; sistema será obrigatório Uso do sistema começa a valer a partir de sábado (15), no clássico contra o Náutico

O Sport anunciou, na manhã desta quarta-feira (12), que finalizou o processo de implementação da biometria facial em todo o estádio da Ilha do Retiro.

E a partir da próxima partida contra o Náutico, que acontece neste sábado (15), às 16h30, pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano, o acesso ao estádio será exclusivamente por meio da biometria facial, independente do setor.

Com essa medida, todos os torcedores, sejam eles sócios, não sócios ou visitantes, precisarão ter o cadastro da biometria facial vinculado ao ingresso adquirido para acessar o estádio.

Confira o passo a passo.

Faça o seu cadastro da biometria facial Acesse o site oficial de sócio do Sport Club do Recife. Realize o login com suas credenciais. Clique no seu usuário para acessar o menu. Selecione a opção “Cadastrar seu status facial”. Siga as instruções para capturar sua foto. Escolha um documento para validação. Finalize o processo e aguarde a confirmação do cadastro.

A implementação da biometria facial tem como objetivo aprimorar a segurança e a organização no estádio, garantindo uma experiência mais tranquila para todos os torcedores.

O clube reforçou a importância de realizar o cadastro com antecedência para evitar transtornos no dia da partida.



Biometria facial obrigatória nos estádios

Os clubes pernambucanos de futebol devem implementar os sistemas de reconhecimento facial e biometria nos estádios a partir de 1º março.

Essa foi uma das exigências feitas pelo desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), para reverter a decisão imposta pelo Governo do Estado, que impedia o Sport e Santa Cruz de receber torcida nos próximos cinco jogos.

Na decisão do magistrado, na página 6 do documento, além da implementação do reconhecimento facial e biometria para todos os torcedores, foi-se exigido também que os clubes pernambucanos adotem câmeras de vídeo para o monitoramento dos frequentadores do estádio.

Em caso de descumprimento das medidas, os clubes terão que pagar uma multa de R$ 100 mil por partida.

No documento, não foi estabelecido um prazo para a adoção dos equipamentos.

Confira o documento

Decisão liminar by Folha de Pernambuco

