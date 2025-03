A- A+

VIOLÊNCIA Membros de organizada do Sport são detidos com bombas caseiras antes de clássico contra o Santa Cruz Caso aconteceu no bairro da Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife; episódio é registrado após um mês do último incidente violento envolvendo a torcida das duas equipes

Pouco antes do Clássico das Multidões, mais um episódio de violência foi registrado na Região Metropolitana do Recife. Na manhã deste sábado (8), doze integrantes de uma torcida organizada do Sport, incluindo um jovem de 16 anos, foram detidos portando bombas caseiras.

O flagrante ocorreu quase um mês após um confronto entre membros das torcidas organizadas de Sport e Santa Cruz, no Recife, que deixou 13 pessoas feridas.

Os torcedores foram abordados pela polícia enquanto aguardavam um ônibus no bairro de Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Com eles, foram apreendidos rojões e granadas caseiras, confeccionadas com pregos e pedaços de metal.

Segundo informações da Polícia Militar de Pernambuco, os membros da torcida foram conduzidos à 40ª Delegacia de Polícia Civil do Cabo, para que fossem adotadas as medidas cabíveis.

Leão e Cobra Coral se enfrentam em breve, às 16h30, na Ilha do Retiro, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano. O duelo de volta está marcado para o dia 15 deste mês, no Arruda.

Confira a nota da PMPE na íntegra:

"A Polícia Militar informa que policiais militares do 18ºBPM conduziram, neste sábado (8), 12 pessoas, um deles menor de idade, que estariam amedrontando moradores, no Cabo de Santo Agostinho. Ao ser feita abordagem policial, foram encontrados artefatos explosivos (rojão) e artefatos caseiros (bombas), alguns, inclusive, com pregos ao redor. Todos foram conduzidos à 40ª Delegacia de Polícia Civil do Cabo para que fossem adotadas as medidas cabíveis."

