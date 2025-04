A- A+

TABU EM JOGO Sport defende invencibilidade em casa contra o Bragantino na Série A; veja retrospecto Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h, na Ilha do Retiro

De olho na reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Sport encara o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (16), às 19h, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada da Série A.

Ainda sem vencer na competição, o Leão aposta no bom retrospecto como mandante diante do adversário para somar os primeiros três pontos.

Jogando em casa contra o Bragantino pela elite do futebol nacional, o Sport ostenta um histórico invicto: são sete confrontos na Série A, com cinco vitórias rubro-negras e dois empates.

O desempenho favorável se estende também quando consideradas todas as competições. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 12 vezes, com o Sport levando a melhor em oito oportunidades, além de três empates e apenas uma derrota.

O único revés diante do Massa Bruta aconteceu em 2013, pela Série B. Na ocasião, o Bragantino venceu por 2x0, na sexta rodada do torneio, com gols de Magno e Carlinhos.

O encontro mais recente entre os times na capital pernambucana ocorreu em 2021, também pela Série A. No duelo válido pela 15ª rodada, Sport e Bragantino empataram sem gols.

Veja os cinco últimos confrontos entre Sport x Bragantino pela Série A em Pernambuco:

06/08/2021 – Sport 0 x 0 Bragantino (Série A)

15/02/2021 – Sport 0 x 0 Bragantino (Série A)

16/09/1998 – Sport 1 x 0 Bragantino (Série A)

26/10/1997 – Sport 2 x 1 Bragantino (Série A)

19/11/1995 – Sport 2 x 0 Bragantino (Série A)

