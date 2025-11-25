A- A+

O Sport terá eleições diretas para escolher o novo presidente do clube. Após reunião realizada nesta terça-feira (25), com lideranças políticas do Leão, ficou definido que o próximo mandatário não será escolhido de forma indireta via Conselho, mas sim por um pleito com data a ser definida nos próximos dias.

A confirmação foi dada por Severino Otávio, o Branquinho, que será candidato na disputa. O postulante ao cargo do Executivo também confirmou que o atual ocupante do posto, Yuri Romão, antecipou a saída, antes programada para dia 5 de janeiro.



“Conversei com grandes rubro-negros que possuem serviços prestados ao Sport. Falei com quase 100 pessoas. Todos preocupados com o futuro do clube. Confiaram em mim e me convidaram a ser presidente, via eleição no Conselho. Hoje, tive essa reunião e coloquei que só aceitaria discutir meu nome se fosse em uma eleição direta. Não se une o clube em uma eleição indireta. Todos aprovaram essa condição. Isso implica na renúncia do atual presidente (Yuri Romão). Pedimos ao Conselho para marcar a eleição o mais rápido possível. O Sport tem pressa”, afirmou Branquinho, em entrevista ao canal do radialista Wellington Araújo.



Por meio da assessoria de imprensa, o presidente do Sport, Yuri Romão, confirmou a antecipação da saída do cargo em dezembro.



“Em reunião realizada no fim da tarde desta terça-feira entre lideranças do Sport, foi sugerido que o atual presidente renuncie ao cargo ainda no mês de dezembro. Yuri Romão, democraticamente, manifestou concordância com a escolha. Com isso, novas eleições diretas para a Diretoria Executiva ocorrerão também em dezembro, conforme os prazos que serão divulgados oportunamente pelo Conselho Deliberativo”, publicou.

