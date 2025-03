A- A+

Futebol Feminino Sport: CBF divulga tabela básica do Brasileirão Feminino; veja confrontos das Leoas da Ilha Competição se inicia no dia 23 de março, com 15 jogos disputados na primeira fase

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica do Brasileirão Feminino A1 2025. Único representante de Pernambuco, o Sport estreia no dia 23 de março (domingo) contra a Ferroviária, no interior de São Paulo.

A primeira fase da competição está prevista para começar em 23 de março e terminar em 18 de junho. Já a grande final será realizada em 14 de setembro.

O Brasileirão Feminino é disputado em turno único na fase inicial, com as oito melhores equipes avançando para as quartas de final, que ocorrem no sistema de ida e volta. Os dois piores colocados serão rebaixados para a Série A2.

Ao todo, 16 equipes participam do campeonato: América, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Instituto 3B, Internacional, Juventude, Palmeiras, Real Brasília, Red Bull Bragantino, São Paulo e Sport.

Confira os jogos do Sport na primeira fase do Brasileirão Feminino 2025:



23/03 – Ferroviária x Sport

26/03 – Sport x Real Brasília

30/03 – Internacional x Sport

13/04 – Sport x Flamengo

16/04 – São Paulo x Sport

20/04 – Sport x Fluminense

27/04 – Sport x América

30/04 – Instituto 3B x Sport

04/05 – Red Bull Bragantino x Sport

11/05 – Sport x Grêmio

18/05 – Corinthians x Sport

21/05 – Sport x Bahia

08/06 – Juventude x Sport

15/06 – Cruzeiro x Sport

18/06 – Sport x Palmeiras

