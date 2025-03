A- A+

FUTEBOL DE BASE Sport: CBF detalha tabela da Série B do Brasileirão Sub-20; confira jogos dos Leões da Base Sport estreia na quarta-feira (26), diante do Vitória-BA, em Salvador

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Representante de Pernambuco, o Sport estreia na próxima quarta-feira (26), contra o Vitória-BA, às 15h, no estádio Barradão, em Salvador.

O torneio, que conta com 16 equipes participantes, foi criado para substituir o Brasileirão de Aspirantes.

Participarão do campeonato as equipes posicionadas entre a 21ª e a 36ª posição do Ranking Nacional de Clubes 2025. Os três primeiros colocados garantem acesso à Série A de 2026. A decisão da competição está prevista para o dia 15 de junto.

Confira os jogos do Sport na Série B Sub-20:

26/03 - Vitória-BA x Sport, 15h, Barradão

02/04 - Sport x Ceará, 15h, Ilha do Retiro

09/04 - CRB x Sport, 15h, Rei Pelé

16/04 - Sport x Goiás, 15h, Ilha do Retiro

23/04 - Sport x Vila Nova, 15h, Ilha do Retiro

30/04 - Botafogo x Sport, 19h, Arena Nicnet

14/05 - Sport x Sampaio Corrêa, 15h, Ilha do Retiro



Confira a tabela completa clicando aqui.

