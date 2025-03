A- A+

BRASILEIRÃO FEMININO Sport: às vésperas da estreia no Brasileiro, técnica Regiane Santos projeta duelo contra Ferroviária No comando da equipe leonina desde 2022, a treinadora falou sobre testes na Supercopa, importância da torcida na Ilha do Retiro e logística para o primeiro desafio na competição; Ísis, meia do Leão, também comentou sobre a semana de preparação para o jogo

De volta à elite do futebol nacional após cinco anos, a equipe feminina do Sport fará sua estreia na Série A1 do Brasileirão Feminino neste domingo (23), diante da Ferroviária. A bola vai rolar na Fonte Luminosa, em Araraquara, interior de São Paulo, às 16h.

Com os sucessos recentes, as Leoas se consolidaram como referência em Pernambuco, conquistando o tricampeonato estadual e disputando grandes competições ao lado das principais equipes brasileiras, como a Brasil Ladies Cup, no ano passado, e a Supercopa Feminina, realizada em março deste ano.

No comando da equipe leonina há quase três temporadas, a técnica Regiane Santos, responsável por conduzir o time de volta à Primeira Divisão, analisou a adversária deste domingo — uma equipe que, segundo ela, é referência no futebol brasileiro.

“A Ferroviária é muito forte, uma equipe tradicional do futebol feminino. É um time que já está estabilizado há muitos anos e tem um investimento muito alto. Então, enfrentar essa equipe já é uma honra, mas, se tudo der certo, vamos pontuar contra elas”, afirmou a treinadora.

Regiane Santos, técnica da equipe feminina do Sport. Foto: Maurícia da Matta

Ex-atleta rubro-negra, Regiane também falou sobre o sentimento de defender o Leão agora como comandante e sobre a satisfação de participar de conquistas relevantes pelo clube, incluindo os títulos pernambucanos de 2022, 2023 e 2024.

“O sentimento é de muita felicidade. Como atleta, joguei entre 2017 e 2018, conquistei títulos pelo Sport e poder retornar, agora com o acesso, é muito gratificante como treinadora, ainda mais depois de cinco anos sem conseguir subir de divisão. Conseguimos recolocar o Sport no lugar de onde ele nunca deveria ter saído", destacou.

As Leoas disputaram a Supercopa Feminina no primeiro semestre de 2025, mas acabaram sendo derrotadas por 4x0 pelo São Paulo, na Ilha do Retiro, dando adeus à competição. No entanto, o revés serviu para ajustar alguns erros e preparar a equipe para enfrentar adversários de maior qualidade técnica e tática no Brasileirão.

“Viemos trabalhando duro desde a reapresentação. Colocamos as coisas no seu devido lugar. A Supercopa não estava no nosso planejamento, mas foi importante para sentirmos um pouco o nível das nossas adversárias no Brasileirão e aprendermos a jogar", avaliou a técnica.

“O time era mais forte fisicamente, tem uma facilidade técnica na questão individual, e vimos que temos que trabalhar muito mais do que elas para alcançar esse patamar. As meninas têm consciência disso, e é isso que estamos trabalhando", completou.

Sport x Bahia, pela Série A2 do Campeonato Brasileiro. Foto: Maurícia da Matta

Referência no meio-campo



Defendendo a camisa rubro-negra há oito temporadas, a meio-campista Ísis Rossi, de 34 anos, será peça-chave para o Sport durante o Brasileirão.

Goleadora, a jogadora foi artilheira do Campeonato Pernambucano de 2024, com 22 gols marcados.

"A gente vem trabalhando duro durante essa semana de estreia. Estamos seguindo tudo o que a professora pede para que possamos fazer um grande jogo", afirmou a atleta.

"Nós trabalhamos com a coletividade, então o trabalho de todo mundo é importante para que possamos alcançar nossos objetivos juntas", acrescentou.

Ísis, meia do Sport, foi artilheira no Campeonato Pernambucano 2024. Foto: Maurícia da Matta

Com um bom público presente no último confronto na Ilha do Retiro, pela Supercopa, Ísis ressaltou a importância do apoio da torcida rubro-negra para o desempenho da equipe na temporada.

"O apoio da torcida vai ser essencial para que torcedores, atletas e comissão possamos conquistar a permanência e alcançar todos os objetivos durante a temporada", concluiu.

Confira o elenco do Sport para a temporada 2025:

Goleiras: Nanda, Wanessa [contratada] e Ingrid Beatriz;

Defensoras: Evinha, Bruna, Marcelinha, Negona, Jana, Bicê, Maria Clara e Pâmella [contratada];

Meio-campistas: Andréia, Pintinho, Pereirinha, Jaque [contratada], Hayla [contratada], Ingrid e Ellen [contratada];

Atacantes: Géssica, Yanca, Kaline, Ísis e Layza.

Veja também