A- A+

Sport Auxiliar vê Sport preparado para o Brasileiro: "vai ser diferente" Após derrota com vaias para o Altos, Rubro-negro estreia na Série A no sábado, diante do São Paulo, no Morumbis

No último desafio antes de estrear no Campeonato Brasileiro, o Sport decepcionou o torcedor, ao perder para o Altos, por 1x0, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste. Responsável por dirigir o time diante dos piauienses, o auxiliar técnico Samuel Azevedo lembra que o clube tem enfrentado momentos de instabilidade no ano, mas garante que o Leão está pronto para a disputa da Série A.

"O Sport está pronto para este desafio. Tivemos altos e baixos no percurso neste período competitivo. Depois dos três jogos do sub-20, tivemos apenas uma semana cheia de trabalho. Não é uma crítica, é o que é, temos um calendário para cumprir, um elenco para gerir e é isso que temos feito quanto ao próximo jogo. Estamos prontos e com boas expectativas para o jogo", falou.

Diante do Altos, o Sport iniciou a partida com sete mudanças, em relação à formação que entrou em campo contra o Retrô, no último domingo. Após sofrer um gol de pênalti, o Leão sofreu para criar e abusou dos cruzamentos contra o Jacaré, mas teve boas chances para marcar na Ilha do Retiro.

Apesar de ver a equipe preparada para o início do Brasileiro, Azevedo acredita que falta tranquilidade para o setor ofensivo na hora de definir as jogadas. Algo, na visão do auxiliar, crucial para o sucesso da equipe na competição. "Temos enfrentado equipes em bloco baixo e tem nos faltado calma no último terço. Penso que vai ser diferente agora e vamos melhorar", pontuou.

"Penso que na Série A, por exemplo, uma oportunidade pode fazer toda diferença, o espaço é diferente. Quando digo espaço, não é que o jogo será mais fácil, mas, sim, o contexto em si", finalizou.

O elenco do Sport se reapresenta na tarde desta quinta-feira (27), no CT, para iniciar os trabalhos de olho no São Paulo. No sábado, o Leão encara o Tricolor às 18h30, no Morumbis, pela 1ª rodada do Brasileiro.

Veja também