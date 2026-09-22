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Sport Sport busca manter "postura" elogiada por Soso em sequência fora de casa na Série B Dos próximos quatro jogos do clube, três serão na condição de visitante

Com a Série B do Brasileiro em contagem regressiva para o fim, o Sport elevou a confiança na briga pelos playoffs do acesso, após derrotar o Juventude, por 2x1, no último sábado, na Ilha do Retiro. Para seguir sonhando com o retorno à elite, no entanto, a equipe dirigida por Mariano Soso terá que passar por sequência longe da Ilha do Retiro.

A começar pelo Clássico dos Clássicos diante do Náutico, neste sábado (26), no Esportes da Sorte Aflitos, o Rubro-negro terá três dos próximos quatro compromissos na condição de visitante. Logo após o duelo com o Náutico, a equipe leonina visita o Athletic-MG, recebe o São Bernardo e viaja para encarar o Atlético-GO.

Depois de um bom início de Série B como visitante, atualmente o Sport tem apenas a 12ª melhor campanha. São 16 pontos somados em 14 jogos. No acumulado, a equipe pernambucana soma quatro triunfos, quatro empates e seis derrotas. São 13 gols marcados e 14 sofridos. Um aproveitamento de 38%.

Nos últimos quatro jogos longe de sua casa, o Rubro-negro sofreu quatro reveses. Todos por 2x1, para Avaí, Novorizontino, Ceará e CRB, respectivamente. A última vitória aconteceu frente ao Vila Nova, em 8 de agosto, por 1x0. Até o término da Segundona, o Sport ainda visita Botafogo-SP e Operário-PR, nas 36ª e 37ª rodadas.

Sob o comando de Mariano Soso, a única derrota aconteceu perante o CRB, no Rei Pelé. Mirando o clássico do final de semana, o treinador do Sport acredita que o elenco tem condições de voltar a vencer fora de casa. Sobretudo, por conta da postura mostrada contra o Juventude e da representatividade do confronto para o clube.

"Para nós é uma motivação. Sem querer tirar o peso, pois é um jogo que fico com muita expectativa para fazer uma boa preparação. Temos que continuar com esta postura, principalmente para o que representa para a história do nosso clube", comentou.

O Sport visita o Náutico às 16h30 do próximo sábado, pela 30ª rodada. Enquanto o Timbu, com 38 pontos, é o 14º colocado e luta para se afastar da zona da degola, o Leão mira o G-6 da Segundona. O time da Ilha do Retiro está em 9º lugar, com 44 pontos, dois a menos que o Atlético-GO, clube que abre a zona de playoffs.

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