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COPA DO NORDESTE Pela Copa do Nordeste, Sport busca quebrar tabu histórico contra o Fortaleza no Castelão Leão da Ilha tem apenas uma vitória como visitante contra o Leão do Pici

O Sport encerrou, na manhã desta terça-feira (19), na Ilha do Retiro, a preparação para o primeiro desafio das semifinais da Copa do Nordeste.

O Leão da Ilha embarca para a capital do Ceará, onde enfrentará o Fortaleza nesta quarta-feira (20), às 21h, com uma missão clara: superar um incômodo tabu histórico para largar na frente na busca pela vaga na grande final.



Após eliminar o ASA nas quartas de final, a equipe do técnico Márcio Goiano tenta melhorar o retrospecto como visitante diante do Tricolor do Pici.

Em 18 partidas disputadas contra o Fortaleza como mandante na história, o Sport conseguiu arrancar apenas uma vitória, em 1980, pela extinta Taça de Prata. O restante do histórico anota dez triunfos cearenses e sete empates.



Para o lateral-esquerdo Felipinho, herói da classificação nas quartas com um golaço de falta, a chave para mudar essa história e voltar para o Recife com um resultado positivo está na força coletiva do grupo.



"A gente sabe da dificuldade que a gente vai encontrar lá no Castelão, na casa do adversário, mas a gente sabe da total capacidade que a gente tem. A gente precisa é botar nossa força, se unir cada vez mais, procurar a vitória a todo momento", projetou o lateral.



Apesar do curto tempo de preparação e do retrospecto negativo fora de casa, o clime no elenco rubro-negro é de puro otimismo. O lateral destacou que o grupo está "bastante focado" no objetivo de trazer o título regional para a Ilha do Retiro.



"A gente sabe a importância que é esse jogo para nossa equipe. A gente vem se preparando muito bem, estamos bastante focados. Nessa competição, a gente quer muito esse objetivo que é o título", afirmou.



Último confronto

A última partida entre as equipes, pela fase de grupos do Nordestão, resultou na primeira derrota do Sport na competição. Já classificado para as quartas de final, a equipe rubro-negra foi ao Castelão com uma equipe alternativa e viu o meia Yago Felipe ser expulso no fim do segundo tempo.



Com um a menos, o Tricolor do Pici aproveitou a vantagem e conquistou a classificação com uma vitória por 2 a 0, ampliando o tabu contra o Sport.

Sport perdeu para o Fortaleza na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Foto: Baggio Rodrigues / SCR



Equilíbrio no retrospecto geral

Se na casa do adversário o desafio é enorme, o retrospecto geral mostra que o confronto tem tudo para ser equilibrado. Ao todo, Sport e Fortaleza já se enfrentaram 38 vezes, com um empate rigoroso: são 13 vitórias para cada lado e 12 empates.

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