Sport busca regularizar mais reforços antes de duelo com o Retrô

Passada a estreia vitoriosa no Campeonato Pernambucano, o Sport agora se prepara para mais um compromisso pelo Estadual. Nesta quarta-feira (17), o Leão encara o Retrô, às 19h, na Arena de Pernambuco, pela segunda rodada. Para o duelo, o Leão busca regularizar reforços que não estiveram à disposição contra o Petrolina.

O lateral-esquerdo Riquelme, o meia Pedro Vilhena e o atacante Arthur Caíke não tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) até a última sexta-feira (12) e ficaram de fora do primeiro jogo da temporada.

Para ficarem à disposição de Mariano Soso diante da Fênix, eles precisam aparecer no sistema da CBF até o início da noite desta terça-feira (16). Anunciado no último sábado (13), Gustavo Coutinho também aguarda regularização para atuar. O atacante, inclusive, deve se juntar aos demais companheiros nesta segunda-feira (15).

Das caras novas do Sport, seis entraram em campo no sábado perante o Petrolina. Caíque França, Lucas Ramon, Zé Roberto e Pablo Dyego foram titulares. Luciano Castán e Romarinho foram acionados no decorrer da partida. Já o goleiro Thiago Couto ficou no banco de reservas.

