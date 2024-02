Sport busca reunião com Raquel Lyra a fim de identificar envolvidos em atentado contra o Fortaleza

A- A+

Após o atentado sofrido pela delegação do Fortaleza depois do jogo com o Sport pela Copa do Nordeste, o presidente do clube pernambucano, Yuri Romão, está se mexendo no intuito de ajudar as autoridades a fim de identificar os envolvidos nos atos criminosos que deixaram jogadores do clube cearense feridos na noite da última quarta-feira (21).

Segundo informou a assessoria de comunicação do Sport, o mandatário leonino convocou o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho, e o presidente da Arena de Pernambuco, Marcos Nunes, para solicitar uma reunião em caráter de urgência com a governadora do Estado, Raquel Lyra, para tratar do assunto.

O caso

Na saída da delegação do Fortaleza da Arena de Pernambuco, na quarta-feira, o ônibus do clube foi atacado por torcedores de uma organizada do Sport, que lançaram pedras e rojões na direção do transporte. Na oportunidade, segundo o Leão do Pici, seis jogadores ficaram feridos e foram encaminhados ao Real Hospital Português, no Recife.

O goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro corte no supercílio. O lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, e o volante Lucas Sasha foram feridos com estilhaços de vidro e tiverem que conter sangramentos.

O Sport, por meio de nota, afirmou repudiar veementemente os atos de violência. "Os absurdos atos de violência não condizem com a real conduta e comportamento da torcida rubro-negra, tampouco com os valores do Clube - que sempre irá abominar esse tipo de postura", afirmou o clube.

