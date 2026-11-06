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Futsal Sport busca vaga na final da Copa Nordeste de Futsal; saiba onde assistir Leão enfrenta o Apodi na semifinal da competição nesta sexta-feira (06)

De olho no título da Copa Nordeste de Futsal, o Sport entra em quadra nesta sexta-feira (06), às 15h, diante do Apodi-RN em jogo semifinal, na cidade de São João do Jaguaribe, no Ceará.

Até então, o Leão está invicto na competição, somando três vitórias e um empate.

Na última quarta-feira (04), o Rubro-negro goleou a equipe de Simão Dias-SE nas quartas de final pelo placar de 7x2. Marcílio (duas vezes), Erick, Sapinho, Danilo, Caio e Pedro fizeram os gols do Sport na partida.

Para o duelo contra o Apodi, equipe que venceu o Russas Futsal por 2x1, o Sport tem duas preocupações: Rafael Rato e Sapinho saíram do jogo mais cedo por lesões.

Nesta temporada, o Sport venceu a Copa Pernambuco no primeiro semestre, foi vice-campeão da Taça Brasil - 1ª divisão no último mês de setembro, além de ter chegado às quartas de final da LNF Silver.

No outro lado, Traipu-AL e São João do Jaguaribe-CE fazem a outra semifinal da Copa Nordeste.

A grande finalíssima está marcada para o sábado (07), às 10h, também em jogo único.

O torneio regional é uma das principais competições do calendário nacional e oferece ao campeão a oportunidade de disputar a Copa dos Campeões e seguir na luta por uma vaga na Supercopa de Futsal de 2027.

Informações da partida

Data: 06/11

Horário: 15h

Local: São João do Jaguaribe (CE)

Transmissões: CBFS TV e Canal GolBrasil



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