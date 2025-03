Sport: Caíque França prega "concentração grande" antes de Clássico das Multidões

A- A+

Com a semana livre para trabalhar pela primeira vez na temporada, o elenco do Sport tem aproveitado o período para se preparar única e exclusivamente para o Clássico das Multidões deste sábado (15), pelo duelo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano. De acordo com o goleiro Caíque França, apesar da vantagem construída no primeiro confronto, o grupo está focado em repetir a boa atuação da Ilha do Retiro.

"A gente sabe que vem de um grande jogo, mas sabemos também que não tem nada definido. Está todo grupo, staff e comissão cientes disso, que tem trabalho a ser feito", iniciou.

"A concentração na semana foi grande. Foi uma semana de trabalho muito sério, muito concentrada. Aproveitamos para desenvolver e trabalhar algumas coisas. Está todo mundo focado com um pensamento só, sabendo que não tem nada resolvido", seguiu o goleiro rubro-negro.

Esta será a terceira vez que Sport e Santa Cruz se enfrentam na temporada. Enquanto o Tricolor venceu o rival na primeira fase do Estadual, por 1x0, o Rubro-negro levou a melhor no último final de semana. A vitória por 2x0 deixa o Leão com boa vantagem de olho na decisão do campeonato. A equipe de Pepa pode perder até por um gol de diferença para ir à final. Caso a Cobra Coral dê o troco pela mesma diferença de gols, a vaga será decidida nos pênaltis.

Segundo Caíque França, com dois jogos já disputados entre os times, cada lado já sabe o que esperar pela frente no sábado, às 16h30, no Arruda. O arqueiro reforça ainda, que a equipe do Sport vai buscar se impor ao adversário mesmo fora de seus domínios.

"A gente sabe que um clássico é sempre um jogo difícil. São dois times que vão entrar, vão dar o sangue. Sabemos que é dificil jogar lá, pois eles vão ter apoio, mas estamos cientes disso. Fizemos uma grande semana de trabalho, de grande cobrança, ajustes. Vamos enfrentar um adversário difícil, que já jogamos contra duas vezes. Até pelos dois confrontos, os times acabam se analisando", salientou.

"Vai ser um jogo difícil, mas temos nossa identidade. Independente de jogar dentro ou fora de casa, não mudamos a forma de jogar. Temos o nosso DNA e vamos tentar impor nosso modelo de jogo mais uma vez", finalizou Caíque.

