A- A+

Sport Com Sport pressionado por vitória, Caíque França exalta semana livre: "aproveitamos bem" Neste sábado (26), Leão recebe o Fortaleza, às 20h, em confronto válido pela sexta rodada do Brasileiro

Diante do mau momento vivido pelo Sport na temporada, o goleiro Caíque França ressaltou a semana livre para a equipe se preparar para o duelo com o Fortaleza, marcado para este sábado (26), às 20h, na Ilha do Retiro, pela sexta rodada da Série A. O Leão é o lanterna do campeonato e busca o primeiro resultado positivo na competição.

"Sabemos que estamos em um momento bastante desafiador, não conseguimos a vitória dentro da competição, mas estamos trabalhando para isso. Tivemos uma semana aberta, onde pudemos trabalhar bem, colocar as ideias em prática. Pudemos trabalhar o grupo todo e acredito que chegamos muito fortes para o jogo de sábado", salientou o jogador.

Com apenas um ponto conquistado no Brasileiro, o Sport soma sete jogos sem vencer no ano, em sequência negativa que teve início no revés para o Altos, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste. Em meio ao cenário, Caíque França pontuou que a semana livre foi importante para o grupo colocar a cabeça no lugar, no intuito de reencontrar o caminho das vitórias.

"A gente teve tempo para repousar do último jogo, não fica um jogo em cima do outro. Tivemos tempo para descansar o corpo, descansar a mente, trabalhar o corpo e trabalhar a mente também. Aproveitamos bem essas sessões de treinos para ver a melhor maneira de conseguir essa vitória de sábado que estamos atrás desde o começo da competição", relatou.

Contra o Fortaleza, o Sport busca encerrar um jejum de quatro anos sem vencer o rival cearense. Caíque França elogiou o adversário, mas garantiu que o grupo leonino tem totais condições de derrotar os visitantes no final de semana.

"Sabemos que será um confronto difícil, porque é um grupo que está junto há bastante tempo, com o mesmo treinador. Mas estamos jogando em casa, fizemos boas sessões de treinos nesta semana, e jogando em casa, com o apoio da torcida, tenho certeza que conseguimos sair vitoriosos deste confronto", finalizou.

Veja também