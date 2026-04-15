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Futebol Sport: Campeão da Copa do Brasil 2008, Nelsinho Baptista se aposenta do futebol Com o Leão da Ilha do Retiro, histórico treinador foi bicampeão estadual (2008 e 2009)

Técnico campeão da Copa do Brasil 2008 com o Sport, Nelsinho Baptista se aposentou do futebol aos 75 anos, nesta quarta-feira (15). O comandante também esteve no clube durante a histórica campanha na Libertadores de 2009, além de ter retornado ao clube em 2018.

O ex-profissional teve longos trabalhos no futebol japonês e também conquistou importantes títulos no cenário nacional, como com o Corinthians no Brasileiro de 1990. O treinador teve uma trajetória marcada por camisas como Ponte Preta, Internacional, Goiás e São Paulo.

Sport

Pelo Sport, Nelsinho chegou em um momento de baixa na carreira, onde que não conseguiu evitar o rebaixamento do Corinthians em 2007. No ano seguinte, desembarcou na Ilha do Retiro e produziu um dos maiores times da história do clube.

Conquistou o Pernambucano 2008 sem muitos sustos, além de comandar uma campanha histórica na Copa do Brasil, em que eliminou Palmeiras, Internacional, Vasco e Corinthians para permanecer com a conquista ainda inédita para um clube nordestino.

Em texto de agradecimento, o Sport falou sobre o legado do treinador não só no clube, mas como no futebol brasileiro.

O anúncio da aposentadoria de Nelsinho Baptista encerra um dos capítulos mais marcantes da história recente do futebol brasileiro – e, em especial, da trajetória vitoriosa do Sport Club do Recife. Dono de uma carreira sólida à beira do campo, o treinador deixa como legado conquistas, identidade tática e uma relação eterna com a torcida rubro-negra, disse o clube.

Confira os títulos da carreira de Nelsinho Baptista:

Athletico-PR

Campeonato Paranaense: 1988



Corinthians

Campeonato Brasileiro: 1990

Supercopa do Brasil: 1991

Campeonato Paulista: 1997



Tokyo Verdy (Verdy Kawasaki)

Campeonato Japonês (J-League): 1994, 1995

Copa da Liga Japonesa: 1994



Internacional

Torneio Mercosul: 1996



São Paulo

Campeonato Paulista: 1998



Goiás

Campeonato Goiano: 2003



Sport

Campeonato Pernambucano: 2008, 2009

Copa do Brasil: 2008

Taça Ariano Suassuna: 2018



Kashiwa Reysol

Campeonato Japonês (J-League 2): 2010, 2019

Campeonato Japonês (J-League): 2011

Copa do Imperador: 2012

Copa da Liga Japonesa: 2013

Supercopa do Japão: 2012

Copa Suruga Bank: 2014

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