Sport: Campeão da Copa do Brasil 2008, Nelsinho Baptista se aposenta do futebol
Com o Leão da Ilha do Retiro, histórico treinador foi bicampeão estadual (2008 e 2009)
Técnico campeão da Copa do Brasil 2008 com o Sport, Nelsinho Baptista se aposentou do futebol aos 75 anos, nesta quarta-feira (15). O comandante também esteve no clube durante a histórica campanha na Libertadores de 2009, além de ter retornado ao clube em 2018.
Leia também
• Sport x Maranhão: veja onde assistir, horário e prováveis escalações
• Sem técnico há três semanas, Sport negocia com Mariano Soso
• Sport tem retorno de Augusto Pucci contra Maranhão e auxiliar confirma mudanças
O ex-profissional teve longos trabalhos no futebol japonês e também conquistou importantes títulos no cenário nacional, como com o Corinthians no Brasileiro de 1990. O treinador teve uma trajetória marcada por camisas como Ponte Preta, Internacional, Goiás e São Paulo.
Sport
Pelo Sport, Nelsinho chegou em um momento de baixa na carreira, onde que não conseguiu evitar o rebaixamento do Corinthians em 2007. No ano seguinte, desembarcou na Ilha do Retiro e produziu um dos maiores times da história do clube.
Conquistou o Pernambucano 2008 sem muitos sustos, além de comandar uma campanha histórica na Copa do Brasil, em que eliminou Palmeiras, Internacional, Vasco e Corinthians para permanecer com a conquista ainda inédita para um clube nordestino.
Em texto de agradecimento, o Sport falou sobre o legado do treinador não só no clube, mas como no futebol brasileiro.
O anúncio da aposentadoria de Nelsinho Baptista encerra um dos capítulos mais marcantes da história recente do futebol brasileiro – e, em especial, da trajetória vitoriosa do Sport Club do Recife. Dono de uma carreira sólida à beira do campo, o treinador deixa como legado conquistas, identidade tática e uma relação eterna com a torcida rubro-negra, disse o clube.
Confira os títulos da carreira de Nelsinho Baptista:
Athletico-PR
Campeonato Paranaense: 1988
Corinthians
Campeonato Brasileiro: 1990
Supercopa do Brasil: 1991
Campeonato Paulista: 1997
Tokyo Verdy (Verdy Kawasaki)
Campeonato Japonês (J-League): 1994, 1995
Copa da Liga Japonesa: 1994
Internacional
Torneio Mercosul: 1996
São Paulo
Campeonato Paulista: 1998
Goiás
Campeonato Goiano: 2003
Sport
Campeonato Pernambucano: 2008, 2009
Copa do Brasil: 2008
Taça Ariano Suassuna: 2018
Kashiwa Reysol
Campeonato Japonês (J-League 2): 2010, 2019
Campeonato Japonês (J-League): 2011
Copa do Imperador: 2012
Copa da Liga Japonesa: 2013
Supercopa do Japão: 2012
Copa Suruga Bank: 2014