A- A+

Torneio de base Sport retorna à campeonato na Espanha e reforça projeto de internacionalização da base Atual campeão, Leão amplia presença na MadCup com estreia do Sub-16 e jogos no CT do Real Madrid

O Sport volta a marcar presença na MadCup, tradicional torneio internacional de categorias de base realizado em Madrid, na Espanha, que reúne grandes clubes do futebol mundial.

A edição deste ano terá início nesta sexta-feira (20), com uma cerimônia de abertura no Wanda Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid, e contará com uma novidade importante para o clube pernambucano: a estreia da equipe Sub-16, ampliando o processo de internacionalização das divisões de base rubro-negras.

Além da nova categoria, o Sub-19 do Sport chega com moral, defendendo o título conquistado de forma invicta em 2024.

Durante a fase de grupos, os jovens Leões vão encarar adversários de diferentes países e escolas de futebol, reforçando o intercâmbio técnico e cultural com experiências em campos emblemáticos, como os centros de treinamento do Atlético de Madrid, da Real Federação Espanhola e do Real Madrid.

A participação na MadCup faz parte de uma estratégia mais ampla de reestruturação e fortalecimento da base do Sport, iniciada com a gestão do presidente Yuri Romão, desde dezembro de 2022.

Nesse período, o clube passou por um intenso processo de modernização estrutural e profissionalização dos departamentos de formação.

O Sport é atualmente portador do Certificado de Clube Formador da CBF, com 85 atletas residentes no CT, que conta com alojamento reformado, acompanhamento nutricional, psicológico e escolar para os jogadores.

Além disso, os cinco campos do centro de treinamento foram totalmente revitalizados e os investimentos agora se concentram na construção de um novo centro administrativo e uma academia exclusiva para a base.

“O que vai levar o Sport para outra prateleira é a base. Investimos em profissionais qualificados e na estruturação de núcleos de performance, saúde e captação. Já reformamos dois campos e construímos um sintético exclusivo para a base. Tudo está sendo feito para oferecer as melhores condições aos atletas”, disse Yuri Romão.

A nova filosofia já começa a trazer frutos concretos. Em 2024, o lateral-direito Pedro Lima, formado no clube, foi vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra, por 10 milhões de euros, na maior transação da história de um clube nordestino até então.

O Sport, que detinha 70% dos direitos do atleta, ainda garantiu 12,5% sobre o lucro de uma futura venda, reforçando a visão de sustentabilidade a longo prazo para a base.

Programação dos jogos da MadCup – fase de grupos:

20/06:

Sub-16: Sport x ADC San Fermin

Sub-19: Sport x Nacional FC

21/06:

Sub-16: Sport x TPE Academy

Sub-19: Sport x 3rd Lens e A.D. Unión Adarve

22/06:

Sub-16: Sport x C.D. San Fernando e Atlético Alcalá

Sub-19: Sport x Sim Tours Eagles

Veja também