FUTEBOL E CARNAVAL Sport celebra Carnaval com programação especial para torcedores neste sábado (22), na Ilha do Retiro Evento acontece das 10h às 13h, na sede social do clube; ingressos custam a partir de R$ 10

Futebol e Carnaval. As duas maiores paixões do pernambucano estarão juntas neste sábado (22), no Carnaval do Leão, evento promovido pelo Sport. A festa acontece na sede social da Ilha do Retiro, das 10h às 13h.

Os ingressos estão à venda na Secretaria Social do clube, com valores de R$ 20 para não sócios e R$ 10 para crianças e idosos. Sócios do Leão têm entrada gratuita.

A programação contará com atrações musicais e diversas atividades para o público infantil, como pula-pula, tobogã, bolinhas de sabão e DJ Kids.

