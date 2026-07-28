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FUTEBOL Sport nega mudanças no futebol e foca em reforços; Castilho, Zé Rafael e William Oliveira na mira Leão não pretende trocar treinador ou executivo mesmo após sequência ruim na temporada

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Sem vencer há nove jogos, o Sport vive um ambiente de pressão, principalmente em cima do trabalho do técnico Gilmar Dal Pozzo e do executivo de futebol, Italo Rodrigues. Ainda assim, a diretoria do clube descartou realizar mudanças no departamento. O foco atual está na contratação de reforços para aumentar o leque de opções para o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro.



Negociações

Em meio ao cenário de desconfiança, o Sport segue de olho no mercado. O clube iniciou negociações com os volantes William Oliveira, do Coritiba, e Zé Rafael, do Santos, além do meia Guilherme Castilho, do Juarez/MEX. A informação é do repórter Antônio Gabriel, da ESPN, e confirmada pela reportagem.

William, de 33 anos, já vestiu a camisa do Sport, entre os anos de 2014 e 2015, com 10 jogos disputados e nenhum gol marcado. O atleta foi formado na base do Fluminense e também coleciona passagens por equipes como Goiás, Mirassol, América-MG, Botafogo-SP, Guarani, Chapecoense, Ceará, Cruzeiro e Vitória.

Guilherme Castilho, de 26 anos, já passou por Mirassol, Atlético-MG, Confiança, Juventude e Ceará, antes de se transferir para o futebol mexicano. No Juarez, o atleta tem 66 jogos, com 13 gols marcados.

Já Zé Rafael, de 33 anos, foi revelado pelo Coritiba, passando ainda por Novo Hamburgo/RS, Londrina e Bahia antes de se transferir para o Palmeiras, clube em que viveu sua melhor fase. Foram 11 conquistas no Verdão, incluindo o bicampeonato da Libertadores (2020-2021) e duas taças do Brasileirão (2022-2023). No Santos, o atleta disputou 40 jogos, com apenas dois gols marcados.

Série B

Sem ganhar há dois meses, o Sport é o 10º colocado, com 29 pontos. Na próxima rodada, o Leão visita o Vila Nova, no OBA, no dia 8 de agosto.

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