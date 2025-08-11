A- A+

Sport Sport solicita à CBF desconvocação de Zé Lucas para amistosos do Brasil sub-17 Jovem rubro-negro teria que se apresentar à seleção na sexta-feira (15) e perderia dois jogos do time no Brasileirão

O Sport solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a desconvocação do volante Zé Lucas, dos amistosos da seleção sub-17 contra a Costa Rica, agendados para os dias 21 e 24 de agosto, em Florianópolis, Santa Catarina.

A informação foi confirmada na tarde desta segunda-feira (11) pela Folha de Pernambuco com o presidente do clube, Yuri Romão. A expectativa é que a CBF dê um retorno ao Leão até esta terça-feira (12).

"Zé Lucas é titular da nossa equipe, uma peça muito importante. Por se tratar de amistosos, a gente entende que ele, além de nos ajudar, terá muito mais visibilidade nas partidas do Brasileiro", pontuou o dirigente.

As partidas do Brasil diante dos costarriquenhos servirão como testes para o Mundial da categoria, que será realizado em novembro, no Catar. Para a competição, entretanto, Romão garantiu que não vai impedir que a joia rubro-negra defenda a seleção.

"Para o Mundial, nós não vamos pedir a desconvocação, que isso fique claro, não temos essa intenção. Mas para estes amistosos entendemos que o melhor é ter o jogador com a gente", contou.

Como a apresentação da seleção sub-17 está agendada para a próxima sexta-feira (15), em caso de negativa por parte da CBF, Zé Lucas ficará de fora de dois jogos do Sport na sequência da Série A: contra o São Paulo, sábado (16), na Ilha do Retiro, e Palmeiras, na segunda-feira (25), no Allianz Parque.

Além de se firmar cada vez mais como titular do Sport, Zé Lucas é o capitão do Brasil sub-17. Com o cabeça de área rubro-negro como um dos destaques, a seleção conquistou o Sul-Americano da categoria, na Colômbia, em abril.

Veja também