Nordestão Nos pênaltis, Sport é eliminado da Copa do Nordeste pelo Ceará Vozão repetiu o feito de 2023, quando foi campeão regional diante dos rubro-negros na Ilha do Retiro; Leão segue em jejum de vitórias na temporada

Banho de água fria. Após um empate em zero a zero no tempo normal, a torcida do Sport que lotou a Ilha do Retiro para o retorno da equipe viu a eliminação nos pênaltis para o Ceará, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira (9).

Com o resultado de 4 a 2 nos pênaltis, o Vozão vai encarar o Bahia, que passou ao vencer o Fortaleza por 2 a 1.

A partida, que também será disputada em jogo único e valerá vaga na grande final, ainda terá a data e horário definidos pela CBF.

Depois do duelo eliminatório, as duas equipes voltam suas atenções para a Série A. O Ceará terá o Clássico-Rei contra o Fortaleza, neste domingo (13), enquanto o Sport viaja ao Sul do país para encarar o Juventude, na segunda-feira (14).

A primeira escalação de Daniel Paulista em seu retorno ao Sport não teve surpresas. O treinador voltou a usar uma formação com apenas dois zagueiros.

Os desfalques foram o centroavante Pablo, que está em tratamento de uma lesão na panturrilha direita, e o meia Hyoran, ainda em transição física.

Comemoração dos jogadores do Ceará na Ilha do Retiro. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

1º tempo

Um clássico nordestino valendo classificação para as semifinais. Com essas condições, era esperado que as duas equipes entrassem aplicadas na marcação e fizessem valer cada disputa de bola.

E foi o que aconteceu. O Sport teve o controle da posse de bola na maior parte da primeira etapa, mas não encontrou facilidade para sobrepor a defesa cearense, que, por sua vez, buscou explorar o contra-ataque desde o início da partida.

Aos 26 minutos, o Leão conseguiu construir sua melhor jogada coletiva. A troca de passes desde a defesa até o ataque resultou num passe de Cariús para Zé Lucas.

O volante teve calma para deixar o marcador no chão e arriscou de fora da área. O Chute desviou no defensor, enganou o arqueiro Bruno Ferreira e passou perto de balançar as redes.

A resposta do Vozão veio aos 30 minutos, quando chegou a marcar o gol. Pedro Henrique foi acionado nas costas da marcação, driblou o goleiro Caíque França e completou para o as redes. Entretanto, a arbitragem assinalou impedimento do atacante.

O Leão da Ilha seguiu melhor em campo e ainda obrigou Bruno Ferreira a fazer sua melhor defesa nos 45 minutos iniciais, numa cobrança de falta.

Sérgio Oliveira cobrou na medida e Paciência antecipou a marcação. A cabeçada do centroavante foi no ângulo direito e o goleiro alvinegro salvou.

Volta acelerada

As duas equipes voltaram do intervalo com chances de gol. Logo no primeiro minuto, o Leão quase abriu o placar.

Sérgio Oliveira bateu uma falta lateral com veneno, o goleiro Bruno falhou e a bola sobrou para Rivera. O volante, pressionado, cabeceou por cima do gol.

A chance cearense veio aos cinco minutos. O Sport errou no campo de ataque e o Vozão rapidamente acionou Pedro Henrique, pela ponta esquerda. O atacante levou até a linha de fundo e cruzou para Galeano, que cabeceou com perigo, assustando o goleiro Caíque França.

Uma mudança na segunda etapa foi na postura do Ceará. A equipe de Léo Condé passou a pressionar o Sport e ocupar o campo de ataque.



Apesar do domínio cearense, a melhor chance ao final da partida do Sport. Aos 48 minutos, Atencio fez o cruzamento e Carlos Alberto, livre, na marca do pênalti, pegou mal na bola e desperdiçou a oportunidade.



Pênaltis

O Vozão repetiu a final do Nordestão de 2023 e eliminou o Sport nos pênaltis. Rivera e Lucas Lima perderam para o Leão e a disputa terminou 4 a 2 para os cearenses.





Ficha técnica:

Sport 0 (2)

Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Sérgio Oliveira (Atencio) e Christian Rivera; Chrystian Barletta (Romarinho), Lucas Lima e Gonçalo Paciência (Carlos Alberto). Técnico: Daniel Paulista.

Ceará 0 (4)

Fernando Miguel; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral e Dieguinho (Richardson); Galeano (Matheus Araújo), Lucas Mugni (Lourenço) e Pedro Henrique (Fernandinho); Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa e Schumacher Marques Gomes (Ambos PB)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Pedro Raul (CEA); Fabiano Souza (CEA); Fernando Sobral (CEA); Richardson (CEA); Igor Cariús (SPT); Rivera (SPT)

Público: 24.705

Renda: R$ 675.340,00

