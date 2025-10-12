A- A+

Retrospecto Sport não perde há seis jogos para o Ceará atuando como mandante Apesar dos resultados, Leão ainda amargou duas eliminações na Copa do Nordeste em casa

Sport e Ceará fazem mais um clássico nordestino no Campeonato Brasileiro da Série A, nesta quarta-feira (15), às 20h, na Ilha do Retiro. Precisando vencer para continuar sonhando com alguma possibilidade de permanência, o Leão conta com um bom retrospecto recente em casa contra o rival.

No recorte dos últimos seis jogos realizados na casa rubro-negra, o Sport venceu quatro partidas e empatou duas, considerando apenas os 90 minutos de jogo - dois desses confrontos foram eliminatórios pela Copa do Nordeste e o Vozão acabou vencendo nos pênaltis.

Dentro deste retrospecto estão a vitória por 1x0 na finalíssima da Lampions de 2023 - 2x1 no jogo de ida para o Ceará -, mas o time cearense acabou vencendo nos pênaltis por 4x2 e ficando com o título. Meses depois, em duelo pela Série B daquele ano, o time leonino venceu por 2x0.

Em 2024, na Arena de Pernambuco, o Sport eliminou o Ceará do Nordestão daquele ano, nas quartas de final, por 2x1. No confronto da Série B, partida que marcou a reinauguração da Ilha do Retiro, nova vitória pelo mesmo placar e que ajudou a pavimentar o acesso.

Na atual temporada, rubro-negros e alvinegros ficaram no 0x0, em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O jogo marcou o retorno dos clubes após a parada para o Mundial de Clubes. A decisão foi definida nos pênaltis e mais uma vez o Vozão saiu feliz com nova vitória por 4x2.

Comemoração dos jogadores do Ceará na Ilha do Retiro após classificação à semifinal da Copa do Nordeste 2025 - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

O último triunfo do Ceará, no Recife, ao longo dos 90 minutos regulares de jogo, aconteceu há mais de quatro anos. Foi na goleada por 4x0, em abril de 2021, pela Copa do Nordeste, ainda na fase de grupos. O resultado também definiu a eliminação do Rubro-negro na competição.

Promoção

Em meio ao mês das crianças e à campanha do Outubro Rosa, o Leão liberou a entrada gratuita de crianças (até 12 anos) e mulheres no setor da arquibancada frontal, com entrada exclusivamente por meio do portão 7. É necessário realizar o cadastro da biometria facial e realizar o check-in no site de compra de ingressos, mediante disponibilidade.



Além da gratuidade para mulheres e crianças, os ingressos serão disponibilizados em dois lotes, sendo o primeiro com valor promocional a partir de R$ 20 e estará disponível até às 18h59 da terça-feira (14). A partir das 19h, os valores retornam ao preço padrão.



Situações

O times chegam em situações bem opostas no campeonato. Enquanto o Ceará está em 10º lugar, na zona de classificação para Sul-Americana, vindo de uma vitória por 3x0 contra o Santos, o Sport amarga a lanterna - 20ª posição -, chegando de um revés de 3x1 para o Atlético-MG, em partida adiada do primeiro turno.

Para o clássico, o treinador Daniel Paulista ainda não poderá contar com dois pilares defensivos por suspensão pelo terceiro cartão amarelo: o volante Rivera e o zagueiro Ramon. Dessa forma, Pedro Augusto e João Silva aparecem como possíveis substitutos, respectivamente.

Sport x Ceará - últimos resultados no Recife



09/07/2025 - Sport 0 (2) x (4) 0 Ceará - Copa do Nordeste

07/10/2024 - Sport 2x1 Ceará - Série B

10/04/2024 - Sport 2x1 Ceará - Copa do Nordeste

02/07/2023 - Sport 2x0 Ceará - Série B

03/05/2023 - Sport 1 (2) x (4) 0 Ceará - Copa do Nordeste

25/07/2021 - Sport 0x0 Ceará - Série A

03/04/2021 - Sport 0x4 Ceará - Copa do Nordeste

Veja também