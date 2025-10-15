Sport sai atrás do placar, mas busca empate diante do Ceará
Leão segue na lanterna do Brasileirão, com 17 pontos, e se tornou o clube que mais empatou no torneio, com 11 resultados de igualdade
Ninguém empatou mais na Série A do Campeonato Brasileiro 2025 do que o Sport. São 11 resultados de igualdade ao todo. O mais recente foi nesta quarta-feira (15), em 1x1, com o Ceará, na Ilha do Retiro. O Leão segue na lanterna, agora com 17 pontos. O próximo compromisso dos pernambucanos é domingo (19), contra o Internacional, no Beira-Rio.
O jogo
O campo da Ilha do Retiro parecia ter o dobro do tamanho para o Ceará. Os visitantes tinham muito espaço para tocar bola, arriscar lançamentos e achar brechas na marcação do Sport para finalizar. Galeano, aos 27 minutos, chutou de fora da área e obrigou Gabriel a fazer boa defesa.
Os melhores momentos do Sport eram quando Lucas Lima tinha liberdade para armar as jogadas. Foi dele o lançamento para Luan Cândido matar no peito e finalizar para fora. No lado do Ceará, o responsável por municiar os atacantes era Lucas Mugni. O camisa 10 do Vozão também teve oportunidade de balançar as redes, mas mandou por cima.
Passes de poucos metros e domínios simples de bola viravam desafios enormes no Sport. Ir ao intervalo com o placar em branco foi mais demérito do Ceará, que não soube transformar o volume ofensivo em gols, do que mérito dos pernambucanos.
O segundo tempo ganhou mais intensidade. Em rápido contra-ataque, Matheusinho lançou para Aderlan. O lateral foi travado pela marcação e a bola sobrou para Derik, na cara do gol, mandar para fora.
Em um intervalo de dois minutos, Sport e Ceará tiveram chances incríveis de marcar. O Leão chegou perto com Luan Cândido, em cabeçada defendida de forma espetacular por Bruno. O Vozão assustou em batida cruzada de Vina.
Gols
Aos 37, os “Pedros” do Ceará foram letais. De Henrique para Raul, de Raul para as redes, em toque de cabeça que deixou Gabriel apenas olhando a bola entrar.
O gol poderia ser o da vitória do Ceará, mas o Sport não desistiu. Quatro minutos depois, Igor Cariús apareceu na área para testar no canto de Bruno e empatar a partida na Ilha.
Os minutos finais foram de ataques dos dois lados. A torcida do Sport se animou com o empate e incentivou o time na esperança de uma virada. Aos 46, Derik driblou Bruno e tocou para Pablo. O centroavante demorou a finalizar e mandou nas redes pelo lado de fora.
Antes do fim, Vina, na área, também desperdiçou a chance de garantir a vitória ao chutar em cima de Gabriel. No fim, o clássico nordestino terminou em 1x1.
Ficha do jogo
Sport 1
Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva (Igor Cariús) e Luan Cândido; Pedro Augusto (Sérgio Oliveira), Zé Lucas (Pablo) e Lucas Lima; Matheusinho (Barletta), Romarinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
Ceará 1
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Rafael Ramos); Vinicius Zanocelo, Lourenço e Lucas Mugni (Vina); Galeano (Paulo Baya), Fernandinho (Pedro Henrique) e Pedro Raul (Richardson). Técnico: Léo Condé.
Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)
Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
Gols: Pedro Raul (aos 37 do 2ºT), Igor Carius (aos 41 do 2ºT)
Cartões amarelos: Derik, Aderlan, Rafael Thyere (S); Lucas Mugni (C)
Público: 14.494 torcedores
Renda: R$ 321.215,00