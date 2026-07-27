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futebol Sport cede empate ao Cuiabá e aumenta jejum de vitórias em 2026 São nove partidas sem triunfos do Leão. Perante a equipe do Mato Grosso, os pernambucanos abriram o placar, mas vacilaram e saíram da Ilha com 1x1

O Sport empatou em 1x1 com o Cuiabá, na Ilha do Retiro, nesta segunda-feira (27), pela Série B do Campeonato Brasileiro, mas a cena nas arquibancadas e dentro de campo, com o abatimento dos atletas, mostrou que a sensação dos rubro-negros foi de mais uma derrota moral. Novamente o Leão abriu o placar e cedeu o empate. Já são dois meses sem vitórias na temporada.

O cronômetro apontava 24 minutos. O jogo ainda estava 0x0, mas a irritação da torcida do Sport já estava presente. Fruto de uma sequência ruim de jogos no estádio, sem falar no jejum geral de dois meses sem vitórias. No tempo citado acima, o Leão tinha errado mais uma saída de bola e Jean Dias quase marcou, em chute de fora da área defendido por Thiago Couto.

Aos 31, gritos de “burro” para o técnico Gilmar Dal Pozzo e vaias ao time tomaram conta da Ilha do Retiro. O Cuiabá seguia assustando. De novo com Jean, em chute colocado que passou perto da trave direita. No Sport, o treinador fez a primeira mudança, sacando Pedro Martins para a entrada de Diego Hernández.

Na reta final do primeiro tempo, a torcida do Sport tentou pausar a insatisfação para empurrar o time rumo ao gol. O apoio não foi suficiente. Perrotti ainda tentou, em chute de fora da área, mas a mira não foi das melhores.

Artilheiro

O intervalo fez bem ao Sport. Aos seis minutos, finalmente Perotti recebeu uma bola dentro da área. Naquela área do campo, o centroavante não costuma perdoar. Um domínio preciso e uma finalização rasteira. Combinação para fazer 1x0 para o Leão.

O Sport sabia que não poderia diminuir o ritmo. Afinal, nas últimas rodadas, o time foi penalizado ao tomar gols nos minutos finais. Mas os erros do passado se repetiram. Agora ainda mais cedo. Aos 29, a zaga leonina vacilou na marcação e permitiu Fábio Gomes aparecer livre na área para testar no canto do goleiro Thiago Couto e empatar o duelo. O banco de reservas rubro-negro reclamou de uma possível falta em Felipinho na origem do lance, mas o árbitro validou o gol.

Há alguns dias, o técnico Gilmar Dal Pozzo disse que o Sport, acostumado a perder pontos nos minutos finais por conta dos gols sofridos, também conseguiria vitórias nos momentos derradeiros dos jogos. A promessa não virou realidade diante do Cuiabá e o Leão aumentou o jejum de triunfos na temporada.

Ficha técnica

Sport 1

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Habraão e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins (Diego Hernández) e Biel (Yago Felipe); Clayson (Dudu Teodora), Barletta e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Cuiabá 1

Marcelo Carné; Raylan (Igor Inocêncio), João Basso, Alan Empereur e Calebe; Raul, Marlon (Lorenzo) e David Miguel (Luiz Otávio); Rodrigo Rodrigues (Kauan), Fábio Gomes e Jean Dias (Pedro Henrique). Técnico: Eduardo Barros

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP). Assistentes: Leandro Matos Feitosa e Izabele de Oliveira (SP)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Gols: Perotti (aos 6 do 2ºT), Fábio Gomes (aos 29 do 2ºT)

Cartões amarelos: Pedro Martins (S)

Público: 13.446 torcedores

Renda: R$ 310.033,00

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