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Série B Sport cede empate ao Goiás no final e aumenta jejum de vitórias na Série B Perotti abriu o placar no primeiro tempo, mas Djalma empatou aos 42 do segundo tempo

Metade da jornada da Série B chegou ao fim e um velho problema segue atormentando o Sport. Nesta quarta-feira (22), no Hailé Pinheiro, o Leão até saiu ganhando, mas cedeu empate nos minutos finais, mais uma vez, encerrando a 19ª rodada com o placar de 1x1 contra o Goiás.

Os primeiros 20 minutos do jogo foram marcados por equilíbrio dentro de campo e as equipes sem conseguir chegar aos detalhes finais para uma boa finalização. Até que aos 21 minutos, Marcelo Ajul viu Biel infiltrando na zaga, o volante rubro-negro recebeu no ponto futuro e bateu para dentro da área, onde encontrou o centroavante Perotti, que dominou, ajustou o corpo e soltou uma pancada, ainda contou com um leve desvio, abrindo o placar na Serrinha.

Durante a primeira etapa, o Sport esteve bem postado na defesa e não sofreu muito. As principais chegadas do Esmeraldino estavam em condição de impedimento na origem da jogada ou a defesa rubro-negra conseguiu desarmar antes da finalização. A única vez que Thiago Couto foi exigido aconteceu aos 29 minutos em um chute de muito longe de Kadu Sousa.

Após o período de intervalo, o Goiás subiu linhas e tentou abafar o Sport. Ainda assim, o rubro-negro resistiu e chegou primeiro. Aos 18 minutos, Clayson serviu Dudu com um toquinho por cima, o estrante testou o goleiro Thiago Rodrigues, que dessa vez espalmou para linha de fundo.

A resposta do Goiás veio três minutos depois, Kadu Sousa recebeu pelo lado esquerdo, carregou para o centro e arriscou de fora, a bola passou pelo lado esquerdo do gol de Thiago Couto.

O time mandante utilizou muitos cruzamentos ao longo da partida. Aos 33 minutos, Cadu subiu mais alto que os zagueiro leoninos, mas a cabeçada não saiu forte e o goleiro Thiago Couto defendeu com tranquilidade.

Recuo

O Goiás era todo ataque. Aos 38 minutos, foi a vez de Djalma partir para individualidade, carregar para a canhota e tentar de longe, a bola teve um pequeno desvio e passou com perigo no gol rubro-negro.

Quanto mais o tempo passava, o Sport ia cedendo espaço e recuando dentro de campo. Como um fantasma que vem e vai, aos 42 minutos, Djalma cruzou na área, a bola passou por todo mundo, e acabou morrendo dentro do gol.

Com alguns minutos ainda por jogar, o Sport chegou a ter a chance de desempatar. Felipinho desceu pelo lado esquerdo e bateu cruzado, mas a bola foi em cima do goleiro alviverde, que realizou a defesa.



Sem tempo para mais nada, o Leão empata o seu terceiro jogo consecutivo e não vence há oito partidas. O Rubro-Negro fica momentaneamente na oitava posição com 28 pontos e espera o fim da rodada. O próximo jogo será na segunda-feira (27), na Ilha do Retiro, diante do Cuiabá, pelo início do returno da Série B.



Ficha técnica



Goiás 1

Thiago Rodrigues; Rodrigos Soares (Djalma), Luiz Felipe, Luizão e Nicolas; Filipe Machado, Juninho (Lourenço) e Lucas Lima (Gegê); Kadu Sousa (Eslí García), Jean Carlos (Anselmo Ramon) e Cadu. Técnico: Mozart

Sport 1

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Habraão e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins (Claudinho) e Biel (Adriel); Diego Hernández (Dudu), Clayson (Kayky) e Perotti (Zé Roberto). Técnico: Gilmar Dal Pozzo



Local: Hailé Pinheiro (Goiânia/GO)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)

VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)

Gols: Perrotti aos 21 do 1T (S) Djalma aos 42 do 2T (G)

Cartões amarelos: Kadu Sousa, Anselmo Ramon e Luiz Felipe (G)



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