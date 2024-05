A- A+

Sport Sport celebra 119 anos com cerimônias na Ilha e pensamento no futuro: "Sem nenhuma loucura" O presidente Yuri Romão destacou que o Leão precisa seguir com um trabalho de austeridade e responsabilidade nos próximos anos

O Sport completou, nesta segunda-feira (13), 119 anos de existência. A celebração do Dia Divino, como se refere o hino do clube ao dia 13 de maio, teve cerimônias na Ilha do Retiro com presença de torcedores, conselheiros e diretores.

A programação especial começou a partir das 18h com uma Missa de Ação de Graças, na sede social do clube, celebrada pelos padres Luiz Eduardo e Antônio.

Em seguida, aconteceu a Sessão Solene no auditório do Conselho Deliberativo, que teve como orador o desembargador federal e rubro-negro, Manuel Erhardt. Por fim, o encerramento da comemoração aconteceu com o corte de bolo.

Mandatário leonino em mais um ano de comemoração, o presidente Yuri Romão comentou sobre a responsabilidade de comandar uma instituição como o Sport e o desejo de deixar o clube na Série A.

"Primeiro, o sentimento é de muita alegria. Sentimento de cada vez mais a gente sente a responsabilidade de liderar um clube do tamanho do Sport, com uma torcida imensa, com mais de 4 milhões de torcedores, com a necessidade de acesso. A cobrança é tanta que passa a ser uma necessidade, e estamos buscando isso, com muita responsabilidade, com muita resiliência, muita entrega. tenho certeza que ao final do ano vamos poder entregar o tão sonhado acesso à Série A", disse o presidente.

Romão também destacou aa importância das reformas que o clube vem fazendo para seguir forte nos próximos anos. "No ponto de vista do futuro, a gente pede, e dentro dessas reformas estruturantes, é que todo esse trabalho que foi feito nos últimos dois anos, ele seja mantido. Um trabalho com muita austeridade, sem nenhuma loucura. Só assim a gente vai conseguir ter um clube muito forte, com tradição, respeitado em todo futebol brasileiro".

Torcedor símbolo do clube, o famoso "Cabuloso" puxou o "Cazá Cazá" ao final da missa e reforçou o desejo pelo acesso à primeira divisão e já tem uma ambição maior para os próximos anos. "Foi excelente. Quero, com certeza, o Sport na primeira divisão no final de 2024. Meu pedido antes de morrer é que o Sport seja campeão da Sul-Americana. É meu maior desejo".

Camisa comemorativa

Aproveitando o dia do aniversário, a loja oficial do Sport "Loja PST" lançou uma camisa comemorativa aos 119 anos. O novo manto tem as cores rubro-negras divididas na vertical e o leão no local do escudo.

A camisa custa de R$ 219,90 (feminina e juvenil) a R$ 229,90 (masculina) e pode ser comprada nas lojas oficiais ou neste link.

Aniversário em boa fase

O aniversário rubro-negro chegou num grande momento da equipe no futebol. O Leão foi o campeão Pernambucano de 2024, está na semifinal da Copa do Nordeste e teve uma largada histórica na Série B com quatro vitórias em quatro partidas. O próximo jogo do Sport será nesta quarta-feira, às 19h, contra o Ituano pela quinta rodada da segunda divisão.

