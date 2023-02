A- A+

Campeão Brasileiro Sport celebra 35 anos do título Brasileiro de 1987 com publicação nas redes sociais O Supremo Tribunal Federal (STF) decretou o Leão da Ilha como único campeão em 2018

O Sport celebra nesta terça-feira (07) 35 anos do título do Campeonato Brasileiro de 1987. Nas redes sociais, o clube fez uma publicação relembrando a conquista que envolve polêmica com o Flamengo.

"Hoje é aniversário do nosso título brasileiro de 1987. Um rugido destemido, de força e resistência, que fez do Sport campeão! O dia que o Brasil foi do Leão! #87ÉNosso", escreveu o perfil oficial do Sport.

Logo após a publicação, o Sport colocou no twitter a frase "87 é do Sport". A torcida também embalou e o tópico chegou ao trendings topics da plataforma.

"87 é do Sport", nos trends topics do twitter. Foto: Reprodução

35 anos

Apesar de ser o título do Campeonato Brasileiro de 1987, o Sport só disputou a última partida do quadragular final contra o Guarani em fevereiro de 1988.

Polêmica com o Flamengo

O Campeonato Brasileiro de 87 foi dividido em dois módulos, Verde e Amarelo, com previsão de um quadrangular final entre os dois melhores times de cada fase.

Flamengo e Internacional foram os melhores do módulo Verde e Sport e Guarani, no Amarelo. O clube carioca e gaúcho se recusaram a disputar o quadrangular final e o Flamengo ficou o título do módulo Verde.

Sport e Guarani venceram os confrontos por W.O e se enfretaram na final. Com gol de Marco Antônio, o Leão venceu o Bugre e se tornou ao lado do Bahia os únicos nordestinos campeões brasileiros.

Após uma longa disputa judicial, o Supremo Tribunal Federal (STF) decretou, em 2018, o Sport como único campeão de 1987.

