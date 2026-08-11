A- A+

Sport Sport celebra renovação de Certidão de Regularidade Fiscal Federal Clube conseguiu certidão depois de oito anos e acredita em avanços institucionais

Em comunicado divulgado na tarde desta terça-feira (11), o Sport informou ter obtido a Certidão de Regularidade Fiscal Federal. O documento foi emitido em conjunto pela Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), e possui validade até 7 de fevereiro de 2027.

O Rubro-negro consegue a certidão depois de oito anos. "A recuperação dessa condição representa um importante marco no processo de reorganização financeira, fiscal e institucional atualmente conduzido pelo Clube", publicou o Leão.

Segundo o vice-presidente jurídico do clube, Lucas Leite, a conquista mostra ao torcedor o compromisso da atual de manter os cofres da Ilha do Retiro organizados.

"Depois de 8 anos de irregularidade, agora o Clube tem sua condição plenamente regular perante a Fazenda Nacional. A gente passa com isso uma mensagem para o nosso associado, para a nossa torcida e também para o mercado, de que o Sport tem sido gerido de forma séria, com responsabilidade financeira, atenção às contas do clube”, declarou ao site oficial.

Ainda de acordo com o Sport, a obtenção da certidão impacta de forma positiva na Recuperação Judicial do clube. Com o documento, a diretoria consegue comprovar regularidade dos débitos tributários para o andamento do processo. No ano passado, a antiga gestão homologou a proposta da RJ, com um deságio de 80% da dívida total.

"O resultado beneficia não apenas o Sport, mas também seus credores e parceiros, ao proporcionar maior segurança jurídica, previsibilidade e estabilidade ao processo de reestruturação", pontuou trecho do texto do clube.

Conforme o clube, a Certidão de Regularidade Fiscal Federal representa, também, "um importante elemento de governança, segurança institucional e credibilidade perante patrocinadores, instituições financeiras, investidores e parceiros comerciais".

Veja também