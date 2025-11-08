A- A+

Sport Sport: César reconhece momento delicado, mas promete trabalho para encerrar temporada com dignidade Após derrota de virada para o Atlético-MG por 4 a 2 na Ilha do Retiro, treinador interino fala sobre a crise do clube, admite abalo emocional da equipe e pede desculpas à torcida

O treinador interino do Sport, César Lucena, concedeu entrevista coletiva após a derrota por 4 a 2 para o Atlético-MG, neste sábado (8), na Ilha do Retiro. Em tom emocionado, o técnico admitiu a dificuldade do momento vivido pelo clube e afirmou que o grupo seguirá trabalhando para encerrar o campeonato de forma honrosa.

“O sentimento é de dor. Trabalhar no Sport e ver o clube nessa situação é muito difícil. Peço desculpa ao torcedor e prometo dedicação até o fim”, declarou César.

César avaliou o desempenho da equipe contra o Atlético-MG e destacou que o time vinha bem até o gol de falta de Hulk, que iniciou a virada do adversário. Segundo o treinador, o lance desestabilizou emocionalmente o elenco.

“Fizemos um bom primeiro tempo, controlamos bem o jogo, mas o gol de falta mudou tudo. Nosso emocional foi abalado e logo em seguida sofremos outro gol”, explicou. O técnico também reconheceu que a situação do clube interfere no desempenho dos jogadores: “A fase pesa muito. Quando se está fragilizado emocionalmente, qualquer erro tem um impacto grande.”

Durante a coletiva, César Lucena comentou ainda o afastamento do atacante Derrick Lacerda, desligado por ato de indisciplina. O interino afirmou que a decisão foi da diretoria e que o elenco apenas acatou.

“Ficamos chateados porque é um jogador de qualidade, mas foi uma decisão da diretoria e nós respeitamos”, disse o treinador.

Planejamento e uso da base nas últimas rodadas

Questionado sobre a possibilidade de utilizar mais atletas da base nas rodadas finais, especialmente diante da iminência do rebaixamento, César afirmou que o tema será discutido internamente.

“Vamos conversar. Se for preciso, colocaremos sim os meninos para jogar”, afirmou, sem detalhar nomes ou posições.

Reflexão sobre o futuro e aprendizado na crise

O técnico também falou sobre o peso de comandar o time em um momento difícil e como encara a experiência para sua carreira.

“É uma oportunidade de mostrar meu trabalho. Sei que o rebaixamento deixará uma marca, mas procuro enxergar isso como aprendizado. São momentos que um treinador precisa saber lidar”, disse Lucena.

Ele ainda reconheceu que não cabe a ele acalmar a torcida.

“Eu sei que a torcida está chateada e com razão. Nosso papel agora é trabalhar com honra e hombridade.”

