Sport Sport sofre com chances desperdiçadas em campanha sem vitória no Brasileirão Técnico Daniel Paulista enxerga evolução na criação de jogadas, mas lamenta falta de frieza na conclusão dos lances

Ainda sem vencer no Brasileirão, o Sport segue com dificuldade de converter as chances em gol. Diante do Bahia, nesse sábado (2), Barletta e Léo Pereira desperdiçaram as melhores oportunidades do Leão na Ilha do Retiro.

De acordo com o técnico Daniel Paulista, que ressaltou uma evolução da equipe nos últimos jogos, é necessário melhorar a tomada de decisão.

“De uma maneira geral, o nosso time tem produzido oportunidades. Isso tem acontecido em praticamente todos os jogos. Contra o Vitória e contra o Santos, nós aproveitamos duas. Nos outros jogos não conseguimos e temos que continuar trabalhando, principalmente a tomada de decisão final com repetição, trabalho de finalização, que é o que tem sido feito” analisou o técnico rubro-negro.

Sobre a melhora do time, Daniel exemplificou uma jogada no primeiro tempo, em que o Sport criou, a partir do tiro de meta, uma finalização perigosa com Derik.

“Foi uma bola que transitou de pé em pé, com todos os jogadores fazendo movimentos trabalhados durante a semana e o Derik estourou na cara do gol e o goleiro do Bahia fez uma belíssima defesa”, destacou Daniel, acrescentando que o trabalho está sendo feito para tentar solucionar o problema.

“Então assim, a gente enxerga trabalho, a gente enxerga mecanismos que estão funcionando, que estão evoluindo. Agora, nós temos que continuar trabalhando para que na tomada de decisões finais a gente consiga ter mais frieza e tranquilidade para aproveitar melhor essas oportunidades”, completou.



O Sport volta a campo apenas no próximo domingo (10), contra o Grêmio, fora de casa.



