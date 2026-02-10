Sport chega a acordo com Hereda por vencimentos referentes a 2025
Lateral-direito tinha acionado a Justiça para cobrar valores não recebidos
O Sport informou, na manhã desta terça-feira (10), ter entrado em acordo com o lateral-direito Hereda, no que diz respeito a vencimentos não recebidos cobrados pelo jogador via Justiça.
De volta ao CRB, após término do empréstimo ao Sport, o atleta cobrava salários atrasados, férias, além de FGTS. Segundo o Leão, "o acordo fixou pagamento do valor devido em 8 parcelas".
O Sport Club do Recife firmou acordo processual com o atleta Hereda, já no curso de ação trabalhista anteriormente ajuizada, com o objetivo de encerrar o litígio e conferir segurança jurídica às partes.— Sport Club do Recife (@sportrecife) February 10, 2026
Serão pagos a Hereda quatro meses de direitos de imagem, dois meses de verbas CLT e o 13º salário, todos referentes à temporada 2025. Ainda de acordo com o Sport, o acordo evita que a dívida aumente em até 42%.
Na temporda passada, Hereda entrou em campo em 21 oportunidades com a camisa do Sport e contribuiu com três assistências. Em julho, no entanto, passou a lidar com uma pubalgia, até passar por procedimento cirúrgico no mês seguinte para correção da lesão. Na reta final da temporada, passou a ficar à disposição, mas não foi utilizado por César Lucena.