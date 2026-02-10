Ter, 10 de Fevereiro

Sport

Sport chega a acordo com Hereda por vencimentos referentes a 2025

Lateral-direito tinha acionado a Justiça para cobrar valores não recebidos

Hereda durante movimentação no CT do SportHereda durante movimentação no CT do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Sport informou, na manhã desta terça-feira (10), ter entrado em acordo com o lateral-direito Hereda, no que diz respeito a vencimentos não recebidos cobrados pelo jogador via Justiça.

De volta ao CRB, após término do empréstimo ao Sport, o atleta cobrava salários atrasados, férias, além de FGTS. Segundo o Leão, "o acordo fixou pagamento do valor devido em 8 parcelas". 

Serão pagos a Hereda quatro meses de direitos de imagem, dois meses de verbas CLT e o 13º salário, todos referentes à temporada 2025. Ainda de acordo com o Sport, o acordo evita que a dívida aumente em até 42%.

Na temporda passada, Hereda entrou em campo em 21 oportunidades com a camisa do Sport e contribuiu com três assistências. Em julho, no entanto, passou a lidar com uma pubalgia, até passar por procedimento cirúrgico no mês seguinte para correção da lesão. Na reta final da temporada, passou a ficar à disposição, mas não foi utilizado por César Lucena.

