A- A+

Sport Sport anuncia empréstimo de Chico para clube do futebol israelense Defensor vai atuar pelo Hapoel Tel Aviv até junho de 2026

O Sport anunciou, na tarde desta quarta-feira (13), a saída do zagueiro Chico. O defensor de 26 anos vai defender as cores do Hapoel Tel Aviv, de Israel, em empréstimo com duração até junho de 2026. O jogador tem vínculo com o Leão até o término do próximo ano.

Segundo o clube pernambucano, a equipe israelense vai desembolsar US$ 100 mil (R$ 540,3 mil na cotação atual) para poder contar com o futebol do zagueiro. Além disso, o contrato prevê uma opção de compra.

Esta é a segunda vez que Chico é emprestado pelo Sport. Na temporada passada, o atleta foi destaque do Novorizontino durante o Campeonato Paulista, e retornou ao Rubro-negro para a disputa da Série B, onde foi titular na reta final da campanha do acesso.

Revelado na Ilha do Retiro, Chico participou de 28 dos 40 jogos do Sport na atual temporada. Destes, 13 foram pela Série A do Campeonato Brasileiro, sendo 12 como titular. Ainda com a camisa rubro-negra, o defensor soma quatro títulos do Campeonato Pernambucano e dois acessos à Série A do Brasileiro.

Veja também