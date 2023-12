A- A+

Sport Em dia de reapresentação, Sport detalha ações no mercado e garante ter elenco para iniciar temporada Leão deu início à pré-temporada nesta quarta (27), no CT José de Andrade Médicis, em Paulista

Após um 2023 diferente do sonhado pelo torcedor, o elenco do Sport se reapresentou nesta quarta-feira (27), no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, para dar início à pré-temporada 2024. Para dar detalhes sobre o planejamento rubro-negro para a próxima temporada, o executivo de futebol, Jorge Andrade, o coordenador-técnico, Ricardo Drubscky, e o diretor Raphael Campos, concederam entrevista coletiva à imprensa presente no local.

O primeiro dia de atividade no centro de treinamento leonino, inclusive, contou com a presença de um jogador que ainda não foi anunciado pelo clube: o lateral-esquerdo Riquelme, que chega por empréstimo junto ao Vasco. Apesar da informação não ter sido passada pelo comitê gestor, foi apurada pela reportagem.

A negociação envolvendo o jovem lateral, aliás, foi tema da coletiva com os membros do comitê gestor do Sport. Outro atleta citado foi o atacante Romarinho, do Fortaleza, que também está perto de ser anunciado como reforço do Leão.

“A gente tem que esperar as coisas acontecerem. Só vamos falar de jogador efetivamente com toda situação formalizada. Esses nomes colocados são interessantes, mas não estão formalizados ou existe algo efetivo. Vamos esperar um pouquinho”, pontuou Jorge Andrade.

O diretor Raphael Campos, por sua vez, valorizou os atletas remanescentes da última temporada. Além disso, detalhou as dificuldades encontradas pelo comitê gestor no mercado na busca por reforços. Até o momento, seis jogadores foram oficializados pelo Sport.

“Fizemos um esforço para manter a espinha dorsal do time, com atletas que entregaram e têm potencial de entregar ainda mais. Renovação não parece simples, mas existem nuances tão importantes quanto o das contratações”, exaltou.

“O mercado brasileiro tem se profissionalizado. Os clubes estão cada vez mais competitivos, o Sport está tentando ser mais competitivo, mas, no final das contas, você tem que ver se tem dinheiro para fazer bons negócios. Temos que ter cautela, pois temos um orçamento e não podemos estourar. Então temos que ser criativos, e com o apoio do presidente Yuri, usando a credibilidade, estamos se movimentando”, enfatizou.

De olho no início da temporada, Campos ainda deixou claro que mesmo com o elenco em formação, o Sport tem uma base suficiente para iniciar o Campeonato Pernambucano. O Leão tem estreia marcada na competição para o dia 13 de janeiro, contra o Petrolina, no Sertão. “Para começar (a temporada), elenco nós já temos. Vamos trabalhar aí com 28 a 30 jogadores, complementando com o pessoal da casa e tudo mais”, contou.

