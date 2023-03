A- A+

Copa do Nordeste Sport classificado; Santa Cruz e Náutico ainda na briga pela vaga ao mata-mata da Copa do Nordeste Leão da Ilha e Cobra Coral fazem duas partidas até o final da primeira fase; Timbu tem apenas mais um confronto

Para a maioria das equipes, resta apenas uma partida para finalizar a primeira fase da Copa do Nordeste. Entre os pernambucanos, o Sport já garantiu a vaga no mata-mata e decide apenas sua posição no grupo A; Santa Cruz e Náutico ainda disputam a classificação. Confira os cenários:

Grupo A

A vitória diante do Sergipe deixou o Sport na primeira posição do grupo empatado com o Fortaleza, ambos com 15 pontos. O Leão da Ilha ainda tem dois jogos, enquanto os outros concorrentes diretos disputam uma partida.

A liderança da Copa do Nordeste garante a vantagem de jogar em casa no jogo de partida única nas quartas e, caso avance, semifinais.

O grupo A tem todos os classificados definidos. Além de Sport e Fortaleza, Ferroviário e CRB, com 13 pontos cada, estão na próxima fase.

Grupo B

No grupo B, nenhuma equipe está matematicamente classificada. A melhor situação é do Ceará, que lidera com 13 pontos e joga mais uma partida. O Vozão é acompanhado no G4 por ABC (11 pontos e uma partida), Sergipe (10 pontos e uma partida) e Náutico (10 pontos e uma partida).

Entre os times de fora do grupo de classificação, CSA (sete pontos e uma partida) e Campinense (cinco pontos e uma partida) não têm mais chances de avançar de fase.

Santa Cruz (oito pontos e duas partidas) e Bahia (cinco pontos e duas partidas) ainda conseguem se classificar. A situação do Tricolor Baiano é a mais complicada, pois precisa vencer os dois jogos e torcer para duas, das cinco primeiras equipes, serem derrotadas. Caso vença seus jogos, a Cobra Coral está garantida no mata-mata.

Últimos jogos Copa do Nordeste:

Partidas atrasadas:

7° rodada: Fluminense-PI x Bahia (14/03, às 21h30), Lindolfo Monteiro

4° rodada: Sport x Santa Cruz (18/03, às 17h30), Ilha do Retiro

8° rodada:

*Todas as partidas no dia 22/03, às 21h30

Campinense x Vitória (Amigão)

ABC x Fluminense-PI (Frasqueirão)

CSA x Sport (Rei Pelé)

Santa Cruz x Fortaleza (Arruda)

Bahia x CRB (Arena Fonte Nova)

Sergipe x Sampaio Corrêa (Batistão)

Náutico x Ferroviário (Aflitos)

Ceará x Atlético-BA (Arena Castelão)

