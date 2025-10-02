A- A+

Sport Sport não quer mais Claus apitando jogos do time na Série A e estuda pedir anulação de duelo com Flu Vice-presidente rubro-negro alega "erro de direito" em jogo realizado na Ilha do Retiro

O Sport segue na bronca com a arbitragem da partida com o Fluminense. Um dia após o empate em 2x2, o vice-presidente executivo do clube, Raphael Campos, afirmou que o Leão solicitará que Raphael Claus não apite mais jogos do time nesta edição da Série A. Além disso, informou que a diretoria, através do departamento jurídico, estuda pedir a anulação do confronto por entender que houve "erro de direito" por parte do árbitro.

Durante o empate com os cariocas, o árbitro de vídeo teve que entrar em cena em duas ocasiões na Ilha do Retiro. Na primeira etapa, para mostar a Claus que houve falta em Chrystian Barletta, antes do gol de Martinelli. Neste lance, Raphael Campos acredita que o zagueiro Ignácio deveria ser expulso pelo pisão no atacante do Sport. Já no segundo tempo, no momento mais confuso da noite, a tecnologia ajudou na marcação do pênalti a favor do Flu.

"Contestamos muito a não expulsão do zagueiro Ignácio no primeiro tempo. E curiosamente, Ignácio é quem sofre o pênalti", pontuou o dirigente à Folha de Pernambuco.

Sobre a penalidade para o Tricolor, Campos se apega ao áudio divulgado pela CBF para acreditar que houve erro de direito. Na conversa com a cabine, Raphael Claus afirma ao VAR que marcou falta sobre o atacante Pablo na origem da jogada, aos 32 minutos do segundo tempo.

"Claus, a sua marcação é de falta no início da jogada?", pergunta Ilbert Estevam da Silva, árbitro responsável por comandar a cabine do VAR. "Falta no Pablo", responde Claus, que após analisar as imagens, opta por cancelar a infração a favor do Rubro-negro e dá o pênalti para o Fluminense, convertido por John Kennedy.

"Estamos analisando junto ao jurídico e ao departamento de futebol os lances do jogo, as imagens e o áudio do VAR para tomar uma decisão. Ficou claro que houve um erro de direito no lance do segundo gol deles, já que o árbitro marcou falta, apitou, confirmou ao VAR. E mesmo assim foi na tela para dar o pênalti", relatou Raphael Campos.

Logo após a partida, o diretor-geral de futebol do Sport, Enrico Ambrogini, reclamou da arbitragem em entrevista coletiva. Nesta sexta-feira (3), o dirigente vai estar no Rio de Janeiro, onde vai à CBF para defender os interesses do clube pernambucano

