Sport marca presença em reunião do Movimento dos Clubes de Formação do Futebol Brasileiro

O Sport esteve representado nesta quinta-feira (25) em São Paulo, na reunião do Movimento dos Clubes de Formação do Futebol Brasileiro (MCFFB).

O encontro foi conduzido pelo presidente do Movimento e executivo da base rubro-negra, Carlos Brazil, e contou com a participação de dirigentes e representantes de diversas instituições ligadas ao futebol de formação no país.

A abertura do evento foi realizada pelo presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, que destacou a relevância do Movimento desde sua criação, em 2012, ressaltando os avanços conquistados na defesa e no fortalecimento da formação de atletas no Brasil.

O encerramento ficou a cargo do gerente de Seleções da CBF, Cícero Souza, que apresentou as iniciativas da entidade para aprimorar cada vez mais o processo formativo nacional, colocando-se à disposição para colaborar com as demandas do grupo.

Durante a reunião, foram discutidos diversos pontos estratégicos, entre eles ajustes a serem solicitados à FPF em relação à Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha).

Além disso, ocorreram debates sobre campeonatos nacionais de base, possíveis novas competições e, de forma central, questões ligadas à legislação.

O tema contratual, em especial o período de validade dos contratos de formação e a multa nacional, foi apontado como prioridade para a atuação conjunta com a CBF.

“Fizemos hoje uma importante reunião onde vários pontos relevantes para a formação do futebol brasileiro foram debatidos, dentre eles Copa São Paulo, campeonatos nacionais de base, possíveis novas competições e, principalmente, legislação. Nesse aspecto, necessitamos do apoio da CBF para ajustarmos o período de contratos de formação e a multa nacional", iniciou Carlos Brazil.

"Vejo como muito importantes as presenças do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro, que elogiou muito o Movimento, e do gerente de Seleções da CBF, Cícero Souza, que foi bastante solícito. Considero que tivemos uma das reuniões mais produtivas do Movimento”, completou o executivo da base rubro-negra.

