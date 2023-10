A- A+

SPORT Sport: Com gol sobre a Ponte Preta, Vagner Love quebra seu pior jejum com a camisa rubro-negra No total, o artilheiro do time na temporada ficou 11 jogos sem marcar

De volta às redes. Após marcar um dos gols do Sport no empate em 3 a 3 contra a Ponte Preta pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Vagner Love, principal referência do time na grande área, quebrou seu pior jejum com a camisa rubro-negra. O artilheiro do time no ano com 23 tentos não marcava há 11 jogos, desde vitória por 2 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, quando alcançou a marca de 400 bolas na rede na carreira.

Antes dessa seca, o maior jejum de Love pelo Leão havia sido ainda no início dessa temporada. O camisa 9 iniciou bem pelo Sport, com gol na vitória por 2 a 0 sobre o Petrolina, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. Dali para frente foram sete partidas sem balançar as redes até a derrota por 3 a 2 para o Ceará, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Nordeste.

Após isso, ele se tornou o principal "homem gol" do Sport e um dos maiores destaques do País no ano. Apesar do jejum, o camisa 9 também se manteve como vice-artilheiro da Série B, com 11 gols, atrás apenas de Gustavo Coutinho, do Atlético-GO, que tem 12.

O empate contra a Ponte Preta não foi bem recebida pela torcida rubro-negra, que vaiou o time na saída de campo na Ilha do Retiro. O Leão chegou a perder por 3 a 0 até conseguir o empate, com tentos de Love, Fabrício Daniel e Jorginho. Apesar do camisa 9 ter voltado a marcar, com o resultado, o time perde a chance de encostar no Vitória, líder com 58 pontos, e segue na vice-liderança, com 55.



Confira o retrospecto do jejum de Vagner Love:

Sport 2 x 0 CRB 20° rodada da Série B

Vila Nova 0 x 1 Sport 21° rodada da Série B

Sport 1 x 0 Novorizontino 22° rodada da Série B

Tombense 0 x 0 Sport 23° rodada da Série B

Guarani 3 x 1 Sport 24° rodada da Série B

Sport 1 x 2 Ituano 25° rodada da Série B

Botafogo-SP 1 x 1 Sport 26° rodada da Série B

Sport 3 x 3 Criciúma 27° rodada da Série B

ABC 0 x 1 Sport 28° rodada da Série B

Sport 4 x 0 Londrina 29° rodada da Série B

Avaí 2 x 2 Sport 30° rodada da Série B

Sport 3 X 3 Ponte Preta 31° rodada da Série B

*Fim do jejum de Love

