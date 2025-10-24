A- A+

Futebol Sport: com lesão no joelho, Victor Hugo passará por cirurgia e para por nove meses Jovem de 16 anos fez sua estreia no profissional neste ano

O lateral-esquerdo Victor Hugo, do Sport, só retorna às atividades na próxima temporada. De acordo com o clube, o jovem de 16 anos sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e meniscal do joelho esquerdo, e vai precisar passar por cirurgia. O prazo de recuperação é de nove meses.

Conforme comunicado do Sport, a lesão aconteceu no último dia 17, quando Victor Hugo defendia o clube contra o Ceará, pela Copa Atlântico sub-19.

Em setembro, o atleta fez sua primeira aparição no profissional do Sport, no empate em 1x1 com o RB Bragantino, fora de casa, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Foi a única partida de Victor Hugo pela equipe principal. Ele ainda foi relacionado para os duelos com Palmeiras, Corinthians, Fortaleza e Fluminense.

Confira a nota do Sport

O Sport Club do Recife informa que o lateral-esquerdo Victor Hugo, de 16 anos, sofreu uma rotura no ligamento cruzado anterior e meniscal do joelho esquerdo durante a partida entre Sport e Ceará, válida pela Copa Atlântico sub-19, realizada no dia 17 de outubro.

O atleta será submetido a procedimento cirúrgico e, em seguida, dará início ao processo de reabilitação sob acompanhamento dos departamentos médico e de fisioterapia do Clube. O tempo estimado de recuperação é de ao menos nove meses.

O Sport lamenta profundamente o ocorrido e reafirma seu total apoio ao jogador, oferecendo não apenas suporte para a recuperação física, mas também acompanhamento psicológico diário no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis.

