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Futebol Sport começa perdendo, consegue a virada, mas amarga empate para o Operário em jogo de quatro gols Leão chega ao sétimo jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B

Da esperança à raiva em poucos minutos, o Sport empatou com o Operário por 2 a 2 neste sábado (18), na Ilha do Retiro, chegando ao sétimo jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão saiu atrás no placar, mas conseguiu o empate com gol de Biel ainda no primeiro tempo.

Os pernambucanos conseguiram a virada aos 2 minutos da segunda etapa com Fábio Matheus, que marcou pela primeira vez com a camisa rubro-negra. Mas foi o Fantasma que sorriu no final. Em contra-ataque fatal, Gabriel Feliciano cruzou para Vinicius Diniz marcar e acabar com a alegria dos torcedores presentes na Ilha.



O empate aumentou o jejum de vitórias do Sport e pressiona o técnico Gilmar Dal Pozzo, que chega ao terceiro jogo no comando técnico com apenas dois pontos conquistados.

Agora, o Leão entra em campo contra o Goiás, adversário direto na busca por uma vaga no G-6 do torneio, na próxima quarta-feira (22), às 20h30, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

Com o resultado, o Sport caiu para a nona posição na tabela, com 27 pontos. Já o Operário chegou ao seu quinto jogo sem perder e subiu para o terceiro lugar, com 32 pontos. Os paranaenses enfrentam a Ponte Preta também na quarta-feira, mas às 19h30, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa.



O jogo

O Sport começou colocando pressão no Operário, que tentou controlar o início da partida. Aos 4 minutos, um bom cruzamento de Chrystian Barletta chegou a animar os torcedores presentes na Ilha do Retiro, só que ninguém estava na área para receber. Mas foi no contra-ataque que o Operário levou a melhor.



Berto tabelou com Caio Dantas e tocou para Aylon, que dominou e só precisou finalizar para abrir o placar para o Operário. Thiago Couto teve chances de defender a bola, mas não conseguiu evitar o gol do Fantasma.



Em desvantagem, o Leão passou a tentar ser mais ofensivo e Barletta buscou o cruzamento para Perotti, mas Gabriel Feliciano afastou.



Após ficar na bronca com a torcida, Thiago Couto tratou de se redimir e salvar os pernambucanos de levar o segundo. Cuenú finalizou dentro da área e obrigou o goleiro rubro-negro a fazer boas defesas.



E foi no lance seguinte que o Sport conseguiu o empate. Aos 16, Biel aproveitou a sobra e bateu com categoria para igualar o jogo.



O placar trouxe mais equilíbrio para o duelo, com os pernambucanos criando mais e buscando fazer cruzamentos para a área. Já os visitantes tentaram pressionar nos contra-ataques, mas não conseguiram ser efetivos e assustar o Leão.



Os donos da casa quase conseguiram a virada novamente com Biel, que recebeu cruzamento rasteiro de Felipinho e finalizou travado. No rebote, o meia tentou outro chute, mas a defesa do Operário afastou.

Augusto Pucci cruzou com perigo para Barletta, que atrasou e não conseguiu completar a jogada.



Aos 40, Marlon puxou o contra-ataque e arrancou para a área, batendo cruzado nas mãos de Vagner, que defendeu com tranquilidade.



Vinicius Diniz ainda tentou cabecear por cima do gol após cobrança de escanteio para os paranaenses, mas mandou para fora.

Nos acréscimos, Habraão cabeceou com perigo por cima do gol do Fantasma no último lance do primeiro tempo, que terminou empatado por 1 a 1.



Segundo tempo com gol logo no início

Se a primeira etapa terminou com uma série de tentativas de ataque do Sport de fora da área, o roteiro se repetiu e o Leão conseguiu o que mais queria dessa mesma forma: a virada.



Logo aos 2 minutos, Fábio Matheus arriscou e bateu de longe para marcar o segundo gol dos pernambucanos no jogo. O primeiro dele com a camisa rubro-negra.



Pressionado, o Operário tentou com a cobrança de falta de Doka e a sobra de Neto Paraíba, que chutou para fora.



O Fantasma passou a ficar mais com a bola, apostando em cruzamentos para chegar ao gol de empate.



Em um bate e rebate dentro da área, o Sport quase chegou ao terceiro gol aos 15 minutos. Zé Gabriel finalizou para a defesa do goleiro Vagner. No rebote, Marcelo Benevenuto e Marlon Douglas tentaram o chute, mas foram travados pela marcação. A bola ainda chegou a sobrar para Biel, que finalizou fraco e teve o chute interceptado.

Aos 28, o Rubro-negro teve outra boa chance de ampliar a vantagem no placar. Barletta dominou e mandou para Felipinho, que limpa a marcação, mas para na defesa de Vagner.

Três minutos depois, Biel quase marcou o seu segundo gol na partida. Ele recebeu um belo cruzamento de Marlon e finalizou para o goleiro adversário defender.

Balde de água fria

Mas foi o Operário quem sorriu depois e deu um banho de água fria no Sport. Novamente no contra-ataque, Gabriel Feliciano cruzou na medida para Vinícius Diniz cabecear para o fundo das redes, empatando o jogo na Ilha do Retiro.

E foi pouco que os paranaenses não viraram e chegaram ao terceiro gol. Vinícius Mingotti finalizou, mas parou em uma defesa difícil de Thiago Couto, que espalmou a bola. No rebote, Felipe Augusto mandou para fora mesmo sem goleiro e perdeu um gol feito.



De novo com condições de balançar as redes, Mingotti recebeu a bola, mas mandou para fora já nos acréscimos.



A segunda etapa terminou como a primeira, empatada, desta vez por 2 a 2, mas com gritos raivosos e decepção para os torcedores do Sport.

Ficha técnica

Sport 2

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Habraão e Felipinho (Diego Hernandez); Zé Gabriel, Fábio Matheus (Pedro Martins) e Biel; Chrystian Barletta, Marlon (Edson Lucas) e Perotti (Zé Roberto). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Operário-PR 2

Vagner; Doka, Cuenú, Miranda e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade (Índio), Vinícius Diniz e Neto Paraíba (Maguinho); Aylon (Vinicius Mingotti), Berto (Felipe Augusto) e Caio Dantas (Pedro Vilhena). Técnico: Luizinho Lopes.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Gols: Aylon (5’ do 1T), Biel (16’ do 1T), Fábio Matheus (2’do 2T), Vinícius Diniz (40’do 2T)

Cartões amarelos: Marcelo Benevenuto, Zé Gabriel, Chrystian Barletta, Biel (SPT), Doka (OPE)

Árbitro: Daiane Muniz (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)

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