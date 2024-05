A- A+

Sport Sport completa 119 anos nesta segunda-feira (13) com programação especial na sede do clube Celebração contará com Missa de Ação de Graças e corte de bolo

No dia 13 de maio de 1905, era fundado no salão da Associação dos Empregados do Comércio de Pernambuco o Sport Club do Recife. Na ocasião, motivado pela vivência na Inglaterra e apreço pelo esporte bretão, o futebol, o engenheiro pernambucano Guilherme de Aquino reuniu 67 torcedores e deu início ao que seria o nascimento do Leão da Ilha do Retiro.

Entre muitas vitórias e conquistas, o Sport chega aos 119 anos. E para comemorar o aniversário, o clube irá contar com uma programação especial na sede do clube, na Ilha do Retiro, nesta segunda (13).

Começando a partir das 18h, o Sport irá promover uma Missa de Ação de Graças na sede social do clube. Em seguida, a partir das 19h30, será realizada a Sessão Solene no auditório do Conselho Deliberativo. Fechando programação, às 20h30, a celebração contará com o corte de bolo.

Serviço

Aniversário de 119 anos do Sport

Quando: Segunda (13)

Onde: No estádio da Ilha do Retiro, sede do clube.

Horário: A partir das 18h.

Sport

Após sua fundação, o Sport realizou sua primeira partida da história no dia 22 de junho de 1905. Na ocasião, o Rubro Negro enfrentou o English Eleven, time formado por funcionários de companhias britânicas sediadas no Recife. O jogo terminou empatado em 2 a 2.

Ao longo de sua história, o Sport acumula 54 títulos ao todo. No âmbito nacional, o Leão detém um Campeonato Brasileiro, em 1987, uma Série B, em 1990 e uma Copa do Brasil, em 2008.

Inter-regionalmente o Rubro-negro tem um título do Torneio Norte-Nordeste, em 1968. Já no âmbito regional e estadual o Sport possui um tricampeonato da Copa do Nordeste (1994, 2000 e 2014) e 44 troféus do Campeonato Pernambucano, sendo o mais recente conquistado esse ano.

Atualmente o Sport vem em grande fase. O clube é líder invicto da Série B - são quatro vitórias em quatro jogos - e tenta retornar à elite do futebol brasileiro após quatro três anos de ausência. Na Copa do Brasil, o Leão disputa a terceira fase e tenta reverter a derrota sofrida no jogo de ida diante do Atlético-MG por 2 a 0 para seguir adiante na competição. No Nordestão, a equipe é semifinalista e encara o Fortaleza para tentar retornar à final da competição.

