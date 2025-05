A- A+

Sport Sport completa 120 anos com celebrações tradicionais na Ilha do Retiro Dezenas de torcedores compareceram à sede do clube, na noite desta terça-feira (13)

No dia em que completou 120 anos, o Sport realizou as tradicionais celebrações dos dias 13 de maio, na noite desta terça-feira, na Ilha do Retiro. A solenidade na sede rubro-negra contou com a presença de algumas dezenas de torcedores e teve início às 18h, com a Missa de Ação de Graças, comandada pelos padres Antônio Diego e Luiz Eduardo, em frente à Imagem de Nossa Senhora de Fátima.

Após o ato religioso, por volta das 19h30, a Sessão Solene do Conselho Deliberativo foi realizada no auditório do órgão. Logo em seguida, para encerrar o dia, também no auditório, o tradicional corte do bolo foi feito diante dos presentes, acompanhado do "Cazá, Cazá".

“É um dia festivo e de celebração. Eu sempre olhei essa data como um marco importante para a gestão e para nós rubro-negros. O Sport sempre será um autêntico campeão, pois nasceu sob o símbolo da valentia”, falou o presidente Yuri Romão.

Ídolos e atletas parabenizam clube

Ídolos do Leão da Praça da Bandeira, o goleiro Magrão e o atacante Diego Souza lembraram do "Dia Divino". Usando sua conta oficial no Instagram, o ex-camisa 1 parabenizou o clube "pelos 120 anos de conquistas e histórias. Como sou feliz por ter feito parte dessa trajetória". Na mesma rede social, Diego Souza afirmou que "hoje é um dia especial, o Maior do Nordeste completa 120 anos de glória, tradição e paixão".

Outros jogadores que passaram pelo Sport recentemente como o goleiro Mailson, o lateral-esquerdo Luciano Juba e o volante Zé Welison também felicitaram o clube ao longo do dia.

Do atual elenco, nomes como o zagueiro Rafael Thyere, os meias Lucas Lima e Sérgio Oliveira, e os atacantes Pablo e Gonçalo Paciência também não deixaram a data passar em branco.

Veja também