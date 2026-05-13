Sport completa 121 anos nesta quarta (13): confira programação na Ilha do Retiro

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Futebol Sport completa 121 anos nesta quarta-feira (13): confira programação na Ilha do Retiro A celebração oficial terá início com uma missa em Ação de Graças na sede da Ilha do Retiro, seguida de sessão solene do Conselho Deliberativo e o tradicional corte do bolo

Atual campeão pernambucano, no G2 da Série B do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Copa do Nordeste, o Sport vem acumulando motivos para comemorar neste nos últimos meses. Mas nesta quarta-feira (13) terá o maior deles: o aniversário de 121 anos do clube.

A celebração oficial terá início à noite, com a tradicional missa em Ação de Graças na sede da Ilha do Retiro, às 18h, seguida de sessão solene do Conselho Deliberativo no auditório, às 19h30, e o corte do bolo, às 20h30.

No domingo, dia do jogo contra o CRB, na Ilha do Retiro, pela Série B, o Sport vai promover uma ação com brindes para os torcedores. A programação completa será divulgada quinta-feira.

História

“O Sport, meus amigos, será um autêntico campeão, pois nasceu sob o signo da valentia e dele jamais se apartará”. A frase é do engenheiro pernambucano Guilherme de Aquino, responsável por fundar ao lado de 67 “ardentes seguidores”, como diz o hino, no dia 13 de maio de 1905, no salão da Associação dos Empregados do Comércio de Pernambuco, o Sport Club do Recife.

A primeira partida da história do Sport foi realizada no dia 22 de junho de 1905. Na ocasião, o Leão enfrentou o English Eleven. O jogo terminou empatado em 2x2.

O primeiro título veio em 1916, pela Liga Sportiva Pernambucana, vencendo o Santa Cruz por 4x1. Outra grande conquista ocorreu em 4 de julho de 1937, com a inauguração do estádio Adelmar da Costa Carvalho, conhecido popularmente como Ilha do Retiro.

Em 1987, o Sport celebrou o maior título da história do clube: o Campeonato Brasileiro, diante do Guarani. Em 2008, foi a vez de o Leão se tornar o primeiro nordestino a levantar o troféu da Copa do Brasil, derrotando o Corinthians na decisão.

No Pernambucano, o Sport coleciona 46 títulos, sendo o maior ganhador da competição. O Leão também é tricampeão da Copa do Nordeste (1994, 2000 e 2014).

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