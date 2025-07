A- A+

Futebol Sport completa quatro meses sem vitória na Ilha e busca quebrar jejum diante do Ceará Último triunfo do Leão como mandante foi no Clássico das Emoções diante do Santa Cruz, por 2x0, pelo Campeonato Pernambucano

Há exatos quatro meses, o Sport não sabe o que é vencer uma partida na Ilha do Retiro. O último triunfo do Leão em casa foi no dia 8 de março deste ano, contra o Santa Cruz, por 2x0, pela semifinal do Campeonato Pernambucano. De lá para cá, os rubro-negros tem convivido com um jejum de conquistas. Algo que pode acabar nesta quarta (9), no duelo perante o Ceará, em casa, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.





Antes de tudo, é preciso dizer que a contagem não leva em consideração o título conquistado pelo Sport na Ilha do Retiro, diante do Retrô. Mesmo que tenha vencido a Fênix nas penalidades, ficando com o troféu do Pernambucano, os mandantes perderam por 2x1 no tempo normal.

No recorte dentro da Ilha do Retiro desde o Clássico das Emoções, o Sport tem sete jogos, com cinco derrotas e dois empates. Na Série A do Campeonato Brasileiro, foram cinco embates, com três tropeços e dois resultados de igualdade. O Leão está na lanterna da competição, com apenas três pontos ganhos e sem uma vitória sequer, seja em casa ou fora.

Quebrar o jejum diante do Ceará é crucial para o Sport seguir vivo na competição. Caso o confronto termine empatado, a decisão da vaga para a semifinal será nas penalidades. Cobranças que, em 2023, no confronto entre os clubes pela final da competição, deram o título para o Vozão.



Retorno

Um dos nomes mais experientes do Sport, o zagueiro Rafael Thyere, recuperado de uma lesão na lombar que o fez ficar fora dos gramados desde o final de 2024, pregou a ansiedade pela oportunidade em retornar ao time e ajudar o Leão a quebrar a sequência negativa.

“Estou ansioso pelo retorno, mas é algo natural. Se eu tiver oportunidade, vou dar o meu melhor. Não sei qual seria hoje, mas o mínimo que o torcedor do Sport merece é que eu faça o melhor. Eu me sinto bem, 100% e, a partir do momento que o professor Daniel optar, farei o meu melhor para sairmos dessa situação o mais rápido possível”, declarou, explicando como encarou o período fora da equipe.

“O momento da lesão é muito complicado. Foi algo delicado. Nos últimos dois jogos da Série B, eu já joguei com a lesão, mas não sabia a gravidade. Tomamos medicações, injeções e jogamos. Não fazia ideia do que eu tinha. Naquele momento, eu me coloquei à disposição junto com a comissão técnica da época e o departamento médico. Foi um momento difícil, mas creio muito em Deus, naquilo que Ele tem para minha vida. Passei por situações difíceis no âmbito profissional e pessoal, mas foi algo que me fez melhorar”, iniciou.

“Esse foi o período mais longo que fiquei sem atuar. Prefiro pegar esses momentos e ver como uma grande oportunidade de conseguir uma reviravolta, uma retomada junto com nosso torcedor. É isso que ele espera, com a gente dando uma resposta dentro de campo. Eles merecem isso, assim como o clube merece”, completou.

Sequência de jogos do Sport sem vitórias em casa

Sport 0x1 Altos - Copa do Nordeste

Sport 1x2 Retrô - Campeonato Pernambucano

Sport 1x2 Palmeiras - Série A

Sport 0x1 RB Bragantino - Série A

Sport 0x0 Fortaleza - Série A

Sport 0x4 Cruzeiro - Série A

Sport 1x1 Internacional - Série A

