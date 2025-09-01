A- A+

Futebol Sport completará mais de seis meses sem vitórias como mandante; confira números Último triunfo do Leão como mandante foi no dia 8 de março, por 2x0, perante o Santa Cruz, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano

Caso não tenha o jogo atrasado com o Flamengo, na Ilha do Retiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro, remarcado até o dia 8 de setembro, o Sport só voltará a jogar como mandante em 2025 no dia 21 do mesmo mês, contra o Corinthians, pela 24ª rodada. Isso significa que o Leão vai chegar ao duelo com um jejum histórico de mais de seis meses sem vencer em casa.





A última vez que o Sport ganhou em casa foi no dia 8 de março, por 2x0, diante do Santa Cruz, no Campeonato Pernambucano. De lá para cá, o Leão teve seis empates e sete derrotas nos 13 jogos seguintes, envolvendo compromissos pelo Estadual, Copa do Nordeste e Série A do Campeonato Brasileiro.

No recorte específico da Série A, o Sport é o pior mandante do torneio. São cinco empates e quatro derrotas. O único triunfo do Leão no torneio foi como visitante, por 1x0, diante do Grêmio, no Rio Grande do Sul.

“Tenho de pedir desculpas ao torcedor. Claro que nós temos a responsabilidade do momento desde que assumimos o comando da equipe, mas é um peso que carregamos há muito tempo. O comprometimento com a camisa é algo que farei de tudo para que sempre aconteça, independente do resultado final. Existe esse retrospecto (de não ganhar em casa), assim como tinha o de não ganhar um jogo (na Série A). Claro que ainda é pouco, mas temos de fazer isso jogo a jogo”, citou o técnico Daniel Paulista.

Esse é o maior jejum de vitórias do Sport como mandante na história. Para se ter uma ideia, os 10 pontos que o Leão tem atualmente, após 20 jogos disputados, são os mesmos que a Chapecoense fez em 2021, repetindo o desempenho de uma vitória, sete empates e 12 derrotas. Os catarinenses terminaram o Brasileirão da época na lanterna, somando apenas 15 pontos. O pior desempenho na história do torneio.

