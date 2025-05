A- A+

SPORT Sport comunica demissão do técnico Pepa Após derrota para o Fluminense neste sábado (3), português deixa o cargo; treinador não conquistou nenhuma vitória no Brasileirão

É o fim da era Pepa no Sport. Neste sábado (3), foi anunciada a demissão do técnico português após a derrota contra o Fluminense no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Veja a nota divulgada pelo clube logo abaixo.

Sem vencer nenhuma partida pela competição, o português deixa o comando do Leão com cinco derrotas e dois empates.

Passagem



O treinador chegou a equipe rubro-negra em 2024, levando o Sport de volta a elite do futebol brasileiro. Em 2025, foi campeão pernambucano e eliminando precocemente na Copa do Brasil para o Operário-MT. Ele chegou a marca de 9 jogos seguidos sem triunfo, o que ocasionou a inevitável queda do treinador.

No total, o Sport atuou em 45 partidas sob o comando de Pepa, e acumulou 21 vitórias, 10 empates e 14 derrotas – aproveitamento de 55,5%%.

